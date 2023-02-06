***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2023 11:06
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109795
BIST
17:084.797
En Yüksek
|Değişim
|: -4,02%
|| -200,91
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
17:0818,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
17:0820,2640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0475
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2408
17:081.134,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,63
|Açılış
|: 1.134,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler17:06
|OYAKC
|22,66
|291.229.919
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|92.905.967
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|883.654
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,31
|27.149.957
|% 9,99
|
|CMBTN
|460,70
|23.662.353
|% 9,98
|
|SDTTR
|90,90
|79.499.054
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.907.243
|% -9,97
|
|TURSG
|9,28
|51.880.929
|% -9,46
|
|BJKAS
|6,42
|37.488.881
|% -9,32
|
|SEKFK
|9,19
|4.858.644
|% -9,28
|
|THYAO
|136,30
|1.836.645.047
|% -4,48
|
|SISE
|40,46
|1.184.213.423
|% -5,99
|
|EREGL
|38,76
|1.175.917.946
|% -1,27
|
|TUPRS
|563,00
|1.104.857.508
|% -6,01
|
|KOZAL
|501,70
|782.119.272
|% -6,66
|
|EKGYO
|6,90
|401.836.242
|% -5,09
|
|YKBNK
|8,66
|426.602.535
|% -3,99
|
|AKBNK
|15,81
|752.066.733
|% -4,24
|
|ALBRK
|3,14
|117.822.120
|% -3,98
|
|ISCTR
|10,22
|334.094.692
|% -3,31
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8257
|18,8292
|% 0,05
|
|Euro
|20,2544
|20,2647
|% -0,23
|
|Sterlin
|22,6215
|22,7349
|% 0,05
|
|Frank
|20,2498
|20,3718
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0028
|5,0279
|% 0,04
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|7,41
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|4,64
|
|Cumhuriyet
|7.737
|7.783
|3,00
|
|Tam
|7.741
|7.793
|-68,00
|
|Yarım
|3.782
|3.813
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.907
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,30
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,51
|13,53
|0,00
|
|B. Petrol
|80,84
|80,84
|0,90
|
Seans Raporu
17:06
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-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -239, 17 kaybederek (% -4.32 ) 5, 302
-
17:21XU100
Endeks 4, 790 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 16 altında . İşlem hacmi 18, 708.00 milyon TL de
-
17:18GLRYH
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 783, 599 adet işlem
-
17:17KLGYO
Yüzde -8.99 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 352, 797 adet işlem
-
17:16XU100
Endeks 4, 773 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 49 altında . İşlem hacmi 18, 627.00 milyon TL de