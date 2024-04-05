***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2024 10:15
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267991
BIST
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11:569.365
En Düşük
|Değişim
|: 2,59%
|| 236,42
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.366
11:5632,0031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1073
|Açılış
|: 31,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8585
11:5634,7183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0612
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
11:562.353,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,50
|Açılış
|: 2.353,67
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.359,47
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler11:56
|KSTUR
|8.222,50
|3.404.115
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|27.758.362
|% 9,98
|
|ATATP
|109,80
|89.856.950
|% 9,96
|
|GRNYO
|11,85
|22.411.158
|% 9,93
|
|PASEU
|55,55
|81.133.923
|% 9,57
|
|BSOKE
|23,98
|144.590.312
|% -7,98
|
|AKENR
|15,29
|744.268.751
|% -6,48
|
|BRKVY
|179,20
|7.284.766
|% -6,23
|
|MEDTR
|28,28
|51.367.783
|% -5,86
|
|MMCAS
|11,50
|762.358
|% -5,81
|
|THYAO
|297,75
|4.869.454.142
|% 2,67
|
|ISCTR
|12,56
|3.493.618.094
|% 0,48
|
|YKBNK
|29,76
|2.686.784.992
|% 4,06
|
|KCHOL
|215,30
|1.694.846.947
|% 2,92
|
|EREGL
|41,02
|1.597.221.709
|% 4,06
|
|ISCTR
|12,56
|3.493.618.094
|% 0,48
|
|ZOREN
|5,52
|558.800.244
|% 4,94
|
|EKGYO
|9,75
|916.884.578
|% 5,06
|
|YKBNK
|29,76
|2.686.784.992
|% 4,06
|
|HALKB
|15,00
|919.385.909
|% 5,26
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9934
|31,9995
|% 0,33
|
|Euro
|34,7027
|34,7161
|% 0,17
|
|Sterlin
|40,0867
|40,2877
|% 0,23
|
|Frank
|35,1179
|35,2939
|% 0,06
|
|Riyal
|8,4581
|8,5005
|% 0,27
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,74
|26,78
|% 0,66
|
|Platin
|924,36
|925,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,23
|1.014,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,85
|90,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.287,31
|2.287,60
|% 0,66
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Seans Raporu
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