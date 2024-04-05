***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2024 13:17
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268309
BIST
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14:069.356
En Düşük
|Değişim
|: 2,48%
|| 226,67
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.385
14:0632,0113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1155
|Açılış
|: 31,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
14:0634,7148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0577
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
14:062.361,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,00
|Açılış
|: 2.361,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler14:06
|MRGYO
|5,06
|78.026.875
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|16.806.790
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|28.935.012
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|109.744.995
|% 9,96
|
|BSOKE
|23,68
|239.333.046
|% -9,13
|
|AKENR
|14,90
|1.102.763.977
|% -8,87
|
|BRKVY
|177,20
|8.787.834
|% -7,27
|
|CASA
|96,90
|2.495.078
|% -5,65
|
|MEDTR
|28,50
|67.824.277
|% -5,13
|
|THYAO
|298,50
|6.789.852.975
|% 2,93
|
|ISCTR
|12,51
|4.819.383.932
|% 0,08
|
|YKBNK
|29,38
|4.709.087.034
|% 2,73
|
|KCHOL
|214,50
|2.719.497.014
|% 2,53
|
|EREGL
|41,06
|2.272.510.771
|% 4,16
|
|ISCTR
|12,51
|4.819.383.932
|% 0,08
|
|YKBNK
|29,38
|4.709.087.034
|% 2,73
|
|ZOREN
|5,49
|745.055.808
|% 4,37
|
|EKGYO
|9,82
|1.189.554.760
|% 5,82
|
|VAKBN
|16,31
|1.316.627.438
|% 2,00
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0062
|32,0113
|% 0,36
|
|Euro
|34,7023
|34,7148
|% 0,17
|
|Sterlin
|40,0709
|40,2717
|% 0,19
|
|Frank
|35,1295
|35,3056
|% 0,09
|
|Riyal
|8,4579
|8,5003
|% 0,27
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,75
|26,79
|% 0,66
|
|Platin
|924,08
|925,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,28
|1.016,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,07
|91,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.294,12
|2.294,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:06
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14:21EGEEN
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14:20XU100
Endeks 9, 355 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 48 üstünde . İşlem hacmi 60, 139.00 milyon TL de
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14:20TMSN
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