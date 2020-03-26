***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıTahvil 22.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil 11.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAkfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Enerji Yatırımları 932590000 634500000 TRY 68,036 Müşterek Yönetim-İştirakMersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Mersin Limanının İşletimi 133230000 13323000 TRY 10,00 Finansal YatırımPSA Akfen Liman İşletmeciliği ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Danışmanlık 50000 24997 TRY 49,99 Müşterek Yönetim-İştirakAkfen Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul yatırımları 184000000 104654831 TRY 56,88 Müşterek Yönetim-İştirak (Hamdi Akın ile müşterek yönetim)TAV Yatırım Holding A.Ş. Havacılık alanında yatırım yapım ve işletmecilik faaliyetlerinde bulunmak 100500000 21783500 TRY 21,68 Müşterek Yönetim-İştirakAcacia Maden İşletmeleri A.Ş. Madencilik 149606000 44882000 TRY 30,00 Müşterek Yönetim-İştirakAkfen Çevre ve Su Yatırım, Yapım İşletme A.Ş. Altyapı yatırımları ve su imtiyazı 30000000 15000000 TRY 50,00 Müşterek Yönetim-İştirakİstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş. Deniz yoluyla yük ve insan taşımacılığı 873388576 262016573 TRY 30,00 Müşterek Yönetim-İştirakAdana İpekyolu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Yatırımları 50625000 50602500 TRY 90,00 Bağlı Ortaklık (Pay ve Hak Oranına Göre Düzenlenmiştir)IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Sigorta ve Reasürans Brokerliği 725000 145000 TRY 20,0 Müşterek Yönetim-İştirakAkfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. İnşaat 520266750 253942200 TRY 48,81 Müşterek Yönetim-İştirakAkfen Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Enerji Yatırımları 232000000 230260000 TRY 99,25 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832506BIST