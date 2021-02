***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAkfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Enerji Yatırımları 1016031947 679797229 TRY 66,91 Müşterek Yönetim-İştirakMersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Mersin Limanının İşletimi 133230000 13323000 TRY 10,00 Finansal YatırımPSA Akfen Liman İşletmeciliği ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş. Danışmanlık 50000 24997 TRY 49,99 Müşterek Yönetim-İştirakAkfen Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul yatırımları 344646332 104654831 TRY 30,37 Müşterek Yönetim-İştirak (Hamdi Akın ile müşterek yönetim)TAV Yatırım Holding A.Ş. Havacılık alanında yatırım yapım ve işletmecilik faaliyetlerinde bulunmak 100500000 21783500 TRY 21,68 Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıkAcacia Maden İşletmeleri A.Ş. Madencilik 390000000 117000000 TRY 30,00 Müşterek Yönetim-İştirakAkfen Çevre ve Su Yatırım, Yapım İşletme A.Ş. Altyapı yatırımları ve su imtiyazı 30000000 15000000 TRY 50,00 Müşterek Yönetim-İştirakİstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş. Deniz yoluyla yük ve insan taşımacılığı 762.548.279,88 381.274.139,94 TRY 50,00 Müşterek Yönetim-İştirakAdana İpekyolu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Yatırımları 50625000 50602500 TRY 90,00 Bağlı Ortaklık (Pay ve Hak Oranına Göre Düzenlenmiştir)IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Sigorta ve Reasürans Brokerliği 725000 145000 TRY 20,0 Müşterek Yönetim-İştirakAkfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. İnşaat 520266750 253942200 TRY 48,81 Müşterek Yönetim-İştirakAkfen Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Enerji Yatırımları 232000000 232000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908699BIST