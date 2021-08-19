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***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.08.2021 19:55



***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Enerji Yatırımları 1016031947 679797229 TRY 66,91 Müşterek Yönetim-İştirak
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Mersin Limanının İşletimi 133230000 13323000 TRY 10,00 Finansal Yatırım
Akfen Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul yatırımları 900000000 215.465.949,88 TRY 23,94 Müşterek Yönetim-İştirak (Hamdi Akın ile müşterek yönetim)
TAV Yatırım Holding A.Ş. Havacılık alanında yatırım yapım ve işletmecilik faaliyetlerinde bulunmak 100500000 21783500 TRY 21,68 Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlık
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. Madencilik 390000000 117000000 TRY 30,00 Müşterek Yönetim-İştirak
Akfen Çevre ve Su Yatırım, Yapım İşletme A.Ş. Altyapı yatırımları ve su imtiyazı 30000000 15000000 TRY 50,00 Müşterek Yönetim-İştirak
Adana İpekyolu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Yatırımları 50625000 50602500 TRY 90,00 Bağlı Ortaklık (Pay ve Hak Oranına Göre Düzenlenmiştir)
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. İnşaat 520266750 253942200 TRY 48,81 Müşterek Yönetim-İştirak
Marmara Deniz Otobüsleri Yatırım ve İşletme A.Ş. Deniz taşımacılığı 100000 50000 TRY 50 Müşterek Yönetim-İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959477


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Altın Gr. 488 488 2,09  
Cumhuriyet 3.235 3.284 2,00  
Tam 3.217 3.298 -0,29  
Yarım 1.555 1.595 -0,14  
Çeyrek 780 798 -0,07  
Gümüş.Ons 23,25 23,28 -0,24  
Gümüş Gr. 6,36 6,38 -0,02  
B. Petrol 66,15 66,15 -2,08  
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