***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAkfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Enerji Yatırımları 1016031947 679797229 TRY 66,91 Müşterek Yönetim-İştirakMersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. Mersin Limanının İşletimi 133230000 13323000 TRY 10,00 Finansal YatırımAkfen Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul yatırımları 1300000000 181.238.584,7 TRY 13,94 Müşterek Yönetim-İştirak (TMS 28 standardına istinaden)TAV Yatırım Holding A.Ş. Havacılık alanında yatırım yapım ve işletmecilik faaliyetlerinde bulunmak 100500000 21783500 TRY 21,68 Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıkAcacia Maden İşletmeleri A.Ş. Madencilik 390000000 99450000 TRY 25,5 Müşterek Yönetim-İştirakAkfen Çevre ve Su Yatırım, Yapım İşletme A.Ş. Altyapı yatırımları ve su imtiyazı 11750000 5875000 TRY 50,00 Müşterek Yönetim-İştirakAdana İpekyolu Enerji Üretim A.Ş. Enerji Yatırımları 50625000 50602500 TRY 90,00 Bağlı Ortaklık (Pay ve Hak Oranına Göre Düzenlenmiştir)Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. İnşaat 569742750 569742750 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMarmara Deniz Otobüsleri Yatırım ve İşletme A.Ş. Deniz taşımacılığı 143430000 71715000 TRY 50 Müşterek Yönetim-İştirakAkfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme A.Ş. Gayrımenkul satışı 100000 100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAkfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş. Turizm yatırımları koordinasyonu 28550000 28550000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAkfen Gayrımenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrımenkul yatırım fonu kurmak ve yönetmek 2700000 2700000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAkfen Merter Gayrımenkul Turizm ve İnşaat A.Ş. İnşaat 23000000 21.050.330,62 TRY 91,52 Bağlı OrtaklıkBİZ Madencilik A.Ş. Madencilik 100000 100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTravelex Döviz Ticaret A.Ş. Döviz ticareti 5500000 550000 TRY 10 Finansal YatırımTepe Akfen Reformer Gayrımenkul geliştirme 15000000 3900000 PLN 26 Finansal Yatırımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087601BIST