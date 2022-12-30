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***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.12.2022 17:48
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 910.000.000

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Selim Akın 11012569 TRY 1,21
Pelin Akın Özalp 11012569 TRY 1,21
Hamdi Akın 769243 TRY 0,08

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1,00 TRY 910000000 TRY 100 İmtiyaz mevcut değildir İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
PELİN AKIN ÖZALP 428651679 TRY 47,1
SELİM AKIN 428651679 TRY 47,1
HAMDİ AKIN 29902260 TRY 3,29
AKFEN HOLDİNG A.Ş. 20647511 TRY 2,27
AKFEN TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMECİLİK A.Ş. 2146871 TRY 0,24
TOPLAM 910000000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091548


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 5,30 35.665.781 % 1,73  
AFYON 8,67 55.204.454 % 1,40  
AKCNS 61,75 87.713.262 % 1,23  
AKGRT 3,91 102.878.462 % 0,00  
AGYO 5,45 16.688.489 % -0,37  
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17:45 Alış Satış %  
Dolar 18,7067 18,7198 % 0,08  
Euro 19,9950 20,0082 % 0,10  
Sterlin 22,5522 22,6653 % 0,20  
Frank 20,2373 20,3592 % 0,23  
Riyal 4,9659 4,9908 % 0,12  
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17:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.819 4,13  
Altın Gr. 1.096 1.096 4,72  
Cumhuriyet 7.362 7.473 36,00  
Tam 7.396 7.456 23,00  
Yarım 3.582 3.644 11,00  
Çeyrek 1.796 1.821 5,00  
Gümüş.Ons 23,62 23,65 -0,27  
Gümüş Gr. 14,28 14,30 -0,08  
B. Petrol 84,45 84,45 0,99  
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