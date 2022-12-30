***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 910.000.000Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Selim Akın 11012569 TRY 1,21Pelin Akın Özalp 11012569 TRY 1,21Hamdi Akın 769243 TRY 0,08Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1,00 TRY 910000000 TRY 100 İmtiyaz mevcut değildir İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)PELİN AKIN ÖZALP 428651679 TRY 47,1SELİM AKIN 428651679 TRY 47,1HAMDİ AKIN 29902260 TRY 3,29AKFEN HOLDİNG A.Ş. 20647511 TRY 2,27AKFEN TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMECİLİK A.Ş. 2146871 TRY 0,24TOPLAM 910000000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091548BIST