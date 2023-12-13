***AKFEN* *AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFEN******AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AKFEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından, Şirketimizin 6.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 1.300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %200 bedelli olarak 2.600.000.000 TL artışla 3.900.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yapılmış olan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1684 sayılı toplantısında onaylanmış olup işbu husus Şirketimize SPK'nın 08.12.2023 tarih ve E-12233903-340.05.05-46376 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Bu kapsamda Sermaye artışı sırasında sermayeye çevrilmek üzere şirketimiz hissedarları olan Akfen International Holding B.V.'den ve Akfen Holding A.Ş.'den Şirketimiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere sermaye avansı istenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225392BIST