***AKFEN* *AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2023 15:43
***AKFEN******AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AKFEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Şirketimizin 6.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 1.300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %200 bedelli olarak 2.600.000.000 TL artışla 3.900.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yapılmış olan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1684 sayılı toplantısında onaylanmış olup işbu husus Şirketimize SPK'nın 08.12.2023 tarih ve E-12233903-340.05.05-46376 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Bu kapsamda Sermaye artışı sırasında sermayeye çevrilmek üzere şirketimiz hissedarları olan Akfen International Holding B.V.'den ve Akfen Holding A.Ş.'den Şirketimiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere sermaye avansı istenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225392
BIST
'
18:057.529
En Düşük
|Değişim
|: -2,83%
|| -219,54
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.529
En Yüksek
7.721
18:0529,0498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0525
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0714
En Düşük
28,9161
18:0531,3670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0330
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
18:051.851,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.851,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.855,69
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZSUB
|29,48
|107.732.148
|% 10,00
|
|EDIP
|20,60
|191.182.895
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|182.661.558
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|21.872.452
|% 9,95
|
|TSGYO
|6,89
|122.410.579
|% 9,89
|
|EKOS
|33,66
|222.543.851
|% -10,00
|
|LIDER
|45,36
|141.843.293
|% -10,00
|
|EBEBK
|63,00
|80.748.480
|% -10,00
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|SAMAT
|61,20
|299.669.499
|% -10,00
|
|THYAO
|241,30
|6.092.133.226
|% -3,09
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|CATES
|75,25
|5.957.714.358
|% -9,99
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|SASA
|43,02
|5.541.778.360
|% -10,00
|
|YKBNK
|20,30
|5.641.459.714
|% 0,30
|
|EKGYO
|6,96
|1.790.324.340
|% -5,95
|
|ISCTR
|22,32
|5.018.775.882
|% -0,45
|
|AKBNK
|36,78
|6.046.979.596
|% -1,24
|
|MOBTL
|4,88
|706.904.636
|% 3,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0508
|29,0536
|% 0,19
|
|Euro
|31,3639
|31,3780
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,2780
|36,4599
|% -0,16
|
|Frank
|33,0243
|33,2233
|% 0,09
|
|Riyal
|7,7218
|7,7605
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|921,17
|922,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,18
|972,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,19
|74,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,83
|1.982,18
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BAGFS
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 34.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 597, 675 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -135, 24 kaybederek (% -1.62 ) 8, 216
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse CATES, AKBNK, THYAO
-
17:58EGEPO
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 439, 742 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 538, 055 adet işlem