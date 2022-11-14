***AKFEN* *AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2022 09:23
***AKFEN******AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKFGY, AKFEN
Açıklamalar Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Akfen Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079688
BIST
18:054.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
0
En Düşük
0
18:0518,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0610
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5600
|
18,6080
En Düşük
18,5015
18:0519,2082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0120
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
19,2509
En Düşük
19,1054
18:051.052,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.052,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSDHO
|6,79
|211.574.559
|% 122,22
|
|ATAGY
|5,78
|3.235.409
|% 70,50
|
|DOAS
|145,50
|355.836.254
|% 2,89
|
|ULUFA
|4,14
|35.241.667
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,83
|40.222.651
|% 0,00
|
|UNLU
|9,15
|89.864.226
|% 0,00
|
|SELVA
|12,42
|144.868.033
|% 0,00
|
|TEZOL
|25,08
|165.648.739
|% 0,00
|
|YEOTK
|82,10
|198.745.948
|% 0,00
|
|ULUFA
|4,14
|35.241.667
|% 0,00
|
|THYAO
|111,50
|9.143.633.629
|% 0,00
|
|EREGL
|36,50
|6.726.975.318
|% 0,00
|
|ASELS
|38,86
|6.171.589.224
|% 0,00
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,30
|3.676.811.962
|% 0,00
|
|ODAS
|10,81
|3.505.800.391
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,67
|3.127.993.058
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,16
|650.416.396
|% 0,00
|
|PETKM
|14,23
|4.116.942.234
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5838
|18,6131
|% 0,37
|
|Euro
|19,1909
|19,2102
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,7974
|21,9067
|% -0,47
|
|Frank
|19,5490
|19,6667
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9257
|4,9504
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-6,32
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.103
|28,00
|
|Tam
|6.939
|7.076
|58,00
|
|Yarım
|3.370
|3.459
|28,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.729
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,46
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|95,64
|95,64
|-0,35
|