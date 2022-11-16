***AKFEN* *AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2022 09:26
***AKFEN******AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKFGY, AKFEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hamdi Akın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080211
BIST
10:434.706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 49,20
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.721
En Düşük
4.677
10:4318,6139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6430
En Düşük
18,5685
10:4319,4900
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2600
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5600
En Düşük
19,3700
10:431.061,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.061,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler10:43
|ALBRK
|3,08
|211.845.552
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|75.715.728
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|65.025.371
|% 9,97
|
|MIATK
|143,40
|25.408.472
|% 9,97
|
|SMRTG
|141,60
|31.868.638
|% 9,94
|
|MNDRS
|8,92
|127.269.846
|% -9,99
|
|CLEBI
|579,00
|30.549.401
|% -9,39
|
|ALCTL
|94,70
|36.510.456
|% -6,88
|
|SNGYO
|3,23
|113.448.384
|% -5,83
|
|VERTU
|31,06
|10.883.018
|% -4,90
|
|YKBNK
|10,89
|1.590.408.665
|% 0,93
|
|THYAO
|108,60
|1.508.152.951
|% -0,37
|
|AKBNK
|16,37
|1.195.211.447
|% 1,11
|
|ISCTR
|9,97
|1.172.903.070
|% 2,47
|
|SASA
|182,60
|1.066.641.467
|% 7,60
|
|YKBNK
|10,89
|1.590.408.665
|% 0,93
|
|SKBNK
|2,38
|319.608.431
|% 1,71
|
|EKGYO
|5,64
|751.788.842
|% 1,44
|
|ISCTR
|9,97
|1.172.903.070
|% 2,47
|
|TSKB
|3,37
|299.760.700
|% 3,37
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6086
|18,6139
|% 0,07
|
|Euro
|19,4800
|19,4900
|% 1,35
|
|Sterlin
|22,0006
|22,1110
|% 0,01
|
|Frank
|19,6364
|19,7547
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9368
|4,9616
|% 0,04
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-2,64
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.049
|7.171
|-24,00
|
|Yarım
|3.423
|3.506
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.752
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,64
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,95
|0,03
|
|B. Petrol
|93,40
|93,40
|-0,46
|
Seans Raporu
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