***AKFEN* *PAPIL* *AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.02.2021 09:08
***AKFEN******PAPIL******AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKFGY, AKFEN, PAPIL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908508
BIST
10:171.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,93
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.544
En Düşük
1.536
10:177,0837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
10:178,5619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0296
|Açılış
|: 8,5350
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|Önceki Kapanış
|: 8,4500
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8,5630
En Düşük
8,5143
10:17419,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,57
|Açılış
|: 419,03
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler10:17
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|2.136.804
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|11.153.516
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|KONTR
|61,10
|19.281.295
|% -5,64
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|PAMEL
|21,24
|313.248
|% -4,58
|
|EKGYO
|2,65
|834.909.919
|% -1,49
|
|KOZAL
|137,00
|307.899.916
|% 1,93
|
|GARAN
|10,00
|217.303.354
|% 1,63
|
|DOHOL
|3,65
|139.127.290
|% -0,27
|
|SISE
|7,69
|138.530.761
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,65
|834.909.919
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,65
|139.127.290
|% -0,27
|
|IHLGM
|1,46
|44.271.300
|% -1,35
|
|ODAS
|4,29
|104.503.993
|% -0,23
|
|ALBRK
|2,29
|52.905.363
|% 2,23
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0799
|7,0837
|% 0,15
|
|Euro
|8,5553
|8,5619
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,7263
|9,7750
|% 0,31
|
|Frank
|7,8713
|7,9188
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8819
|1,8913
|% 0,04
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|11,21
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,38
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,44
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|0,01
|
|B. Petrol
|61,08
|61,08
|0,38
|