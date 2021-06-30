***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin bağlı ortaklıkları olan Isparta Yurt Yatırımları A.Ş. ve Masanda Turizm Yat. A.Ş.'nin Şirketimizle Kolaylaştırılmış Usülde Birleştirilmesi tescil edilerek süreç tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.06.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2020Denkleştirme Ödemesi 0Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviIsparta Yurt Yatırımları A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenMasanda Turizm Yatırımları A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 1.000 0 0 1.000B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 344.643.332 0 0 344.643.332C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 1.000 0 0 1.000D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 1.000 0 0 1.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 344.646.332 TL 0 TL 0 TL 344.646.332 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.06.2021Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 24.06.2021Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 30.06.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz 01.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tek pay sahibi konumunda olduğumuz Isparta Yurt Yatırımları A.Ş.'nin ve Masanda Turizm Yatırımları A.Ş.'nin, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle Şirketimiz Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesine karar verilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metni hazırlanıp, Duyuru Metni'nin onaylanması amacıyla 03.06.2021 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmış ve başvuru SPK tarafından 24.06.2021 tarihinde onaylanmıştır. Birleşme işlemi 30.06.2021 tarihinde tescil edilerek süreç tamamlanmış ve Isparta Yurt Yatırımları A.Ş. ile Masanda Turizm Yatırımları A.Ş. tüm aktif ve pasifleri ile birlikte Akfen GYO tarafından devir alınmıştır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 2 Birlesme Onay Yazısı.pdf - DiğerEK: 3 Birlesme Sozlesmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945021BIST