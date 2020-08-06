***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.08.2020 19:56
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Portföyümüzdeki Oteller
Rapor Tarihi
04.08.2020
Açıklamalar
SPK'nın, Şirketimize ait otellerin 08.01.2020 tarihinde KAP'ta açıklanan değerleme raporları ile ilgili tespitlerine ilişkin olarak raporları düzenleyen Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den talep etmiş olduğu bazı revizyonlar Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmış olup revize değerleme raporları III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. Maddesi uyarınca ekte yayımlanmaktadır. Değerlemeye konu otellerimizin değerlerinde ve eklerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866210
BIST
10:171.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,85
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.032
En Düşük
1.018
10:177,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0892
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3180
En Düşük
7,2144
10:178,6698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0574
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6721
En Düşük
8,5597
10:17484,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 5,02
|Açılış
|: 484,45
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
484,62
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|65.653
|% 9,85
|
|RTALB
|51,00
|37.464.674
|% 8,10
|
|ERSU
|4,74
|12.973.794
|% 7,24
|
|HDFGS
|3,69
|3.619.050
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|YONGA
|21,06
|51.450
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|1.128
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,79
|212.774.603
|% -5,29
|
|ASELS
|14,83
|116.999.780
|% -2,88
|
|SISE
|5,80
|78.001.135
|% 0,87
|
|GARAN
|6,47
|72.826.313
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,69
|63.920.161
|% -0,21
|
|EKGYO
|1,79
|212.774.603
|% -5,29
|
|TSKB
|1,03
|31.811.498
|% -0,96
|
|IHLAS
|0,71
|15.829.044
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,52
|49.752.161
|% -2,70
|
|ODAS
|2,07
|34.412.546
|% -2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5598
|9,6077
|% 0,97
|
|Frank
|7,9904
|8,0385
|% 1,01
|
|Riyal
|1,9429
|1,9527
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.059
|-4,20
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,81
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.299
|3.485
|24,50
|
|Yarım
|1.601
|1.689
|11,90
|
|Çeyrek
|803
|850
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,28
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,01
|45,01
|-0,08
|
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