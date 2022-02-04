***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
04.02.2022 12:04
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000,-TL'ye çıkarılması hususu 27 Ocak 2022 tarihli Genel Kurulumuzda kabul edilmiş olup, Şirketimiz esas sözleşmesinin
"Sermaye ve Paylar " başlıklı 8. maddesinin tadili
SPK tarafından onaylanarak 01Şubat 2022 tarih ve 10507 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8.Madde 01/02/2022 01/02/2022 10507
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999452
BIST
18:051.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -14,09
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
18:0513,5692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
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13,6023
En Düşük
13,5054
18:0515,5545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0252
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
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15,6160
En Düşük
15,4594
18:05788,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,31
|Açılış
|: 788,35
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
781,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|19.130,40
|1.058.960
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.534.672
|% 9,99
|
|UTPYA
|12,89
|976.955
|% 9,98
|
|HURGZ
|2,21
|58.980.992
|% 9,95
|
|SAMAT
|5,77
|26.882.241
|% 9,90
|
|ORCAY
|51,55
|21.350.914
|% -9,96
|
|EDATA
|23,64
|2.861.159
|% -8,73
|
|ISMEN
|18,61
|93.516.480
|% -6,90
|
|KRSTL
|5,14
|6.559.747
|% -6,20
|
|SERVE
|16,00
|726.999
|% -6,16
|
|THYAO
|26,66
|2.493.768.706
|% -1,33
|
|YKBNK
|4,04
|1.923.673.269
|% -0,98
|
|KRDMD
|11,06
|1.425.008.511
|% -1,51
|
|SASA
|47,48
|931.476.120
|% 2,42
|
|TOASO
|81,50
|873.946.784
|% -0,18
|
|YKBNK
|4,04
|1.923.673.269
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,34
|352.297.339
|% -1,68
|
|KRDMD
|11,06
|1.425.008.511
|% -1,51
|
|TSKB
|1,51
|177.909.304
|% -3,21
|
|ODAS
|1,30
|144.751.025
|% -2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5566
|13,5692
|% 0,00
|
|Euro
|15,5382
|15,5545
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,2965
|18,3883
|% -0,48
|
|Frank
|14,6001
|14,6880
|% -0,44
|
|Riyal
|3,6027
|3,6208
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,41
|
|Altın Gr.
|788
|788
|0,22
|
|Cumhuriyet
|5.208
|5.286
|-15,00
|
|Tam
|5.190
|5.324
|-3,80
|
|Yarım
|2.508
|2.576
|-1,84
|
|Çeyrek
|1.258
|1.288
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,04
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|2,11
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Seans Raporu
18:05
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17:57XU100
Endeks 1, 945 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 17, 946.00 milyon TL de
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17:57DOCO
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 1, 328.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 030 adet işlem
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17:56TEKTU
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 114, 969 adet işlem
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17:55TEKTU
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 061, 658 adet işlem
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17:53EUHOL
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 257 adet işlem