***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000,-TL'ye çıkarılması hususu 27 Ocak 2022 tarihli Genel Kurulumuzda kabul edilmiş olup, Şirketimiz esas sözleşmesinin"Sermaye ve Paylar " başlıklı 8. maddesinin tadiliSPK tarafından onaylanarak 01Şubat 2022 tarih ve 10507 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8.Madde 01/02/2022 01/02/2022 10507http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999452BIST