***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
09.02.2021 16:17
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/01/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Masanda Tur.Yat.A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Turizm yatırımları yapmak ve işletmek. Şirket, Bodrum'da T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı' ndan üst hakkı ile tahsisli arazi üzerinde, turizm işletme belgesine sahip, 92 oda ve 184 Yatak Kapasiteli 5 Yıldızlı Tatil Köyü yatırımı mevcuttur
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
192.503.786 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09.02.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
192.503.786 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,22 TL
Toplam Tutar
235.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
9%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
49%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Edinilen Duran Varlığın finansal borcu olmayıp nakit fazlası Şirketin mevcut finansal borç ödemelerine katkı sağlayacaktır. Şirketin 30.09.2020 konsolide özkaynaklarını %47, hasılatını %34 ve FAVÖK'ünü %48 oranında artırması öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Akfen Altyapı Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Satın alma işlemine konu olan Masanda Turizm'in %100 hissedarı olan Akfen Altyapı Holding A.Ş., Akfen GYO'nun %43 hissesine sahip olan Akfen Holding A.Ş.'nin %89,5 oranında hissesine sahiptir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/01/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Şirket değerleme raporunda Uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak kabul görmüş İndirgenmiş Nakit Akım Yöntemi ("İNA") ve Net Aktif Değer yöntemi ("NAD, Dayanak Varlık") sonucu bulunan değerlerin ortalaması üzerinden iskonto uygulanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
25.01.2021
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
265.067.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlemler Değerleme Raporundaki değerlerin %11,3 altında fiyattan gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Şirket değeri hesaplanırken vergisel sebepler dolayısıyla Şirketin içerisindeki gayrimenkullerin gelirlerine ilave indirgeme uygulanmıştır.
Açıklamalar
Satın alma işlemi için hazırlatılan ekli değerleme raporundaki değer hesapları SPK'nın III-62.1 sayılı Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Tebliği uyarınca Uluslararası Değerleme Standartları (UDS) kapsamında sağlanmıştır. Bu doğrultuda Uluslararası Değerleme Standartları'na uygun olarak kabul görmüş iki farklı yöntem olan Nakit Akım Yöntemi ("İNA") ve Net Aktif Değer yöntemi ("NAD, Dayanak Varlık") sonucu bulunan değerlerin ortalaması alınarak şirket değeri hesaplanmıştır. Değerlemeye konu satın alma işlemi ilişkili taraf arasında gerçekleşmektedir. Masanda'nın portföyünde bulunan 184 yataklı Bodrum Loft Oteli Akfen Tur.Yat.ve İşl.A.Ş. tarafından işletilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908616
BIST