***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 79.546.799 434.985.357 434.985.357Transferler79.546.799 -79.546.799 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-60.582.601 -60.582.601 -60.582.601Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -60.582.601 374.402.756 374.402.756Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -241.747.303 193.177.103 193.177.103Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-20.702.778 -221.044.525 241.747.303 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-81.163.680 -81.163.680 -81.163.680Sermaye Arttırımı160.646.332 526.412.166 687.058.498 687.058.498Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler344.646.332 317.344 0 0 601.729.745 4.147 -40.032.419 -81.163.680 825.501.469 825.501.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.238.765 6.314.498Dönem Karı (Zararı)-81.163.680 -60.582.601Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler89.662.508 71.024.540Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 ve 21 24.722 6.357Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler23 -2.736Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.038 18.626Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 16.038 18.626Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 16.128.411 18.396.021Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler73.493.314 52.606.272İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.739.937 -4.127.441Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.067.402 -5.663.676Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 0 1.318.641Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.049.027 -1.430.653Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.881.981 810.439İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.123.669 837.808Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.238.765 6.314.498YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-480.731.131 -3.479.630İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları8 -480.697.760 -3.250.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 ve 11 -26.871 -56.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -6.500 -173.630FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI462.023.762 -23.325.135Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri450.000.002İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.429.548Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.429.548Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -12.307.971Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 0 -12.307.971Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.377.462 -1.171.992Ödenen Faiz5 -13.205.467 -10.003.783Alınan Faiz177.141 158.611YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.468.604 -20.490.267NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.468.604 -20.490.267DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.810.749 24.603.791DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.342.145 4.113.524Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.341.738 6.810.363Ticari Alacaklar7.308.847 5.742.286İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ve 6 6.907 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 7.301.940 5.742.286Stoklar12 946.924 946.924Peşin Ödenmiş Giderler17 1.700.987 499.770Diğer Dönen Varlıklar18 1.276.487 1.743.725ARA TOPLAM12.574.983 15.743.068TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.574.983 15.743.068DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 726.436.504 217.961.504Ticari Alacaklar94.681.371 14.775.046 14.775.046İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.775.046 14.775.046Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.042.540.675 1.042.534.175Maddi Duran Varlıklar10 389.732 388.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.425 25Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.425 25Peşin Ödenmiş Giderler17 2.669.827 2.850.152Diğer Duran Varlıklar18 4.743.640 4.742.562TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.886.238.220 1.375.299.566TOPLAM VARLIKLAR1.898.813.203 1.391.042.634KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları143.435.177 358.091.902İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları143.435.177 358.091.902Banka Kredileri5 135.679.356 116.353.366Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 7.755.821 4.345.806İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 0 237.392.730Ticari Borçlar21.414.089 19.365.062İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 ve 6 67.704.413 31.875.973İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 ve 7 38.049.548 31.571.903İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 29.654.865 304.070Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 1.267.979 1.269.599Kısa Vadeli Karşılıklar56.575 51.432Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 56.575 51.432ARA TOPLAM233.878.233 410.653.968TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER233.878.233 410.653.968UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar839.183.953 786.972.910İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar839.183.953 786.972.910Banka Kredileri5 812.542.725 757.000.242Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 26.641.228 29.972.668Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar249.548 238.653Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 249.548 238.653TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER839.433.501 787.211.563TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.073.311.734 1.197.865.531ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar825.501.469 193.177.103Ödenmiş Sermaye19 344.646.332 184.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 317.344 317.344Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları5 ve 19 0 20.702.778Geri Alınmış Paylar (-)19 0 -9.991.969Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 601.729.745 58.880.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.147 9.996.116Yasal Yedekler19 4.147 4.147Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 0 9.991.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-40.032.419 171.020.137Net Dönem Karı veya Zararı-81.163.680 -241.747.303TOPLAM ÖZKAYNAKLAR825.501.469 193.177.103TOPLAM KAYNAKLAR1.898.813.203 1.391.042.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 6.803.560 9.006.750Satışların Maliyeti20 -544.530 -1.593.588TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.259.030 7.413.162BRÜT KAR (ZARAR)6.259.030 7.413.162Genel Yönetim Giderleri21 -1.529.318 -1.101.840Pazarlama Giderleri21 0 -50.650Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 0 23.735Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -36.275 -38ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.693.437 6.284.369FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.693.437 6.284.369Finansman Gelirleri23 1.607.696 1.304.985Finansman Giderleri24 -87.464.813 -68.171.955SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-81.163.680 -60.582.601Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-81.163.680 -60.582.601DÖNEM KARI (ZARARI)-81.163.680 -60.582.601Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-81.163.680 -60.582.601Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,24000000 -0,33000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,27000000 -0,19000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-81.163.680 -60.582.601Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-81.163.680 -60.582.601http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934264BIST