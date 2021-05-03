***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722Transferler165.355.553 -165.355.553 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-28.418.957 -129.687.035 -158.105.992 -3.463.054 -161.569.046Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 -2.496.661 9.996.116 590.947.065 -129.687.035 776.477.316 21.497.360 797.974.676Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.946.994 9.996.116 590.947.065 -240.424.726 694.122.329 23.832.673 717.955.002Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar-20.702.778 -219.721.948 240.424.726 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.992.059 59.143.601 76.135.660 -1.285.366 74.850.294Sermaye Arttırımı160.646.332 526.412.166 687.058.498 687.058.498Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler344.646.332 317.344 0 601.729.745 53.748.727 42.939.053 4.147 381.217.086 59.143.601 1.483.746.035 22.547.307 1.506.293.342Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.123.350 23.267.749Dönem Karı (Zararı)57.785.172 -131.638.954Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-48.145.550 146.128.962Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 614.472 7.884Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.455 5.146Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.038 18.625Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 16.038 18.625Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 ve 28 29.507.914 29.981.547Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler72.984.312 129.353.472Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-38.103.271 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27 -38.103.271 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 12.006.147 -13.237.712İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -125.182.617İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.483.728 20.971.460Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.677.796 8.161.218Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.665.979 -3.618.003Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 3.878 1.323.808Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.714.204 -1.054.758Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.349.663 15.374.581İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.240.242 784.614Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28.123.350 35.461.468Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.193.719YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-477.502.844 -442.588İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları3 -477.110.065Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 ve 13 -358.262 -56.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -34.517 -386.588FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI456.631.069 -43.109.177Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri450.000.002 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.429.548 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 26.429.548 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-44.121.738 -73.655.974Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -44.121.738 -73.655.974Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -2.897.437 -2.581.835Ödenen Faiz7 -25.128.206 -19.238.712Alınan Faiz403.366 226.722Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)51.945.534 52.140.622YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.251.575 -20.284.016NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.251.575 -20.284.016DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 9.887.825 25.592.340DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 17.139.400 5.308.324Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 17.138.993 9.887.439Finansal Yatırımlar6 0 4.358.742Ticari Alacaklar16.804.546 10.081.741İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 4.528.949 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 12.275.597 10.081.741Diğer Alacaklar1.922.257 143.982İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.922.257 143.982Türev Araçlar6.134.860 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 6.134.860 0Stoklar14 1.232.413 1.236.291Peşin Ödenmiş Giderler19 3.244.687 1.357.209Diğer Dönen Varlıklar21 14.083.792 11.146.219ARA TOPLAM60.561.548 38.211.623TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR60.561.548 38.211.623DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 0 48.164.499Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar82.092.957 75.753.444İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 82.092.957 75.753.444Türev Araçlar31.968.411 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 31.968.411 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar20 66.029.700 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 3.333.739.055 2.697.724.614Maddi Duran Varlıklar12 6.539.647 396.703Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.927 36.527Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 37.927 36.527Peşin Ödenmiş Giderler19 9.712.589 9.827.521Ertelenmiş Vergi Varlığı29 25.767.525 23.289.384Diğer Duran Varlıklar21 43.343.990 10.560.324TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.599.231.801 2.865.753.016TOPLAM VARLIKLAR3.659.793.349 2.903.964.639KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları225.863.051 466.026.364İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları225.863.051 466.026.364Banka Kredileri7 209.994.846 219.198.912Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 15.868.205 9.434.722İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 0 237.392.730Ticari Borçlar22.537.098 19.414.904İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 ve 9 16.673.933 16.615.668İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 5.863.165 2.799.236Diğer Borçlar65.607.222 33.931.584İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 ve 10 33.620.845 31.571.903İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 31.986.377 2.359.681Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 18.547.353 7.812.610Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü909.946 0Kısa Vadeli Karşılıklar334.042 328.899Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 334.042 328.899Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM333.798.712 527.514.361TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER333.798.712 527.514.361UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.557.940.060 1.451.107.683İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.557.940.060 1.451.107.683Banka Kredileri7 1.508.067.279 1.408.484.738Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 49.872.781 42.622.945Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar249.548 238.653Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 249.548 238.653Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 261.511.687 207.148.940TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.819.701.295 1.658.495.276TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.153.500.007 2.186.009.637ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.483.746.035 694.122.329Ödenmiş Sermaye22 344.646.332 184.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22 317.344 317.344Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları7 ve 22 0 20.702.778Geri Alınmış Paylar (-)22 0 -9.991.969Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 601.729.745 58.880.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi53.748.727 53.748.727Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.939.053 25.946.994Yabancı Para Çevrim Farkları42.939.053 25.946.994Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.147 9.996.116Yasal Yedekler22 4.147 4.147Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler22 0 9.991.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları381.217.086 590.947.065Net Dönem Karı veya Zararı59.143.601 -240.424.726Kontrol Gücü Olmayan Paylar22.547.307 23.832.673TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.506.293.342 717.955.002TOPLAM KAYNAKLAR3.659.793.349 2.903.964.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 26.646.019 21.471.274Satışların Maliyeti23 -3.004.599 -2.921.902TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.641.420 18.549.372BRÜT KAR (ZARAR)23.641.420 18.549.372Genel Yönetim Giderleri24 -2.703.506 -2.400.928Pazarlama Giderleri24 0 -50.650Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 4.094.799 56.184Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -58.631 -48.353ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.974.082 16.105.625Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 125.182.617 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)150.156.699 16.105.625Finansman Gelirleri27 48.362.508 909.887Finansman Giderleri28 -128.727.888 -161.892.178SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)69.791.319 -144.876.666Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.006.147 13.237.712Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -914.818 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -11.091.329 13.237.712SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)57.785.172 -131.638.954DÖNEM KARI (ZARARI)57.785.172 -131.638.954Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.358.429 -1.951.919Ana Ortaklık Payları59.143.601 -129.687.035Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,20000000 -0,70000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 26 0,21000000 -0,45000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar17.065.122 -29.930.092Yabancı Para Çevrim Farkları17.065.122 -29.930.092Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)17.065.122 -29.930.092DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.065.122 -29.930.092TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)74.850.294 -161.569.046Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.285.366 -3.463.054Ana Ortaklık Payları76.135.660 -158.105.992http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934265BIST