***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 79.546.799 434.985.357 434.985.357Transferler79.546.799 -79.546.799 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-126.227.992 -126.227.992 -126.227.992Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -126.227.992 308.757.365 308.757.365Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -241.747.303 193.177.103 193.177.103Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-20.702.778 -221.044.525 241.747.303 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-95.051.419 -95.051.419 -95.051.419Sermaye Arttırımı22 160.646.332 526.412.166 687.058.498 687.058.498Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi2,6 25.050.000 2.031 109.218.241 134.270.272 134.270.272Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)22 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler344.646.332 317.344 0 0 626.779.745 6.178 69.185.822 -95.051.419 945.884.002 945.884.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.573.263 26.481.318Dönem Karı (Zararı)-95.051.419 -126.227.992Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler103.135.676 140.652.521Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 ve 21 49.043 12.211Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.361 -1.594Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler82.643 -33.644Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 82.643 -33.644Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 26.190.944 41.050.451Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler120.037.086 99.625.097Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -43.228.401 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler69.489.006 12.160.452Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.584.752 2.563.800Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 0 1.318.641Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.695.882 -1.436.938Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.996.697 2.223.036İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.381.179 7.491.913Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları77.573.263 26.584.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 0 -103.663YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-506.112.648 -5.894.478İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları8 -506.051.343 -5.620.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 ve 11 -34.805 -56.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -26.500 -218.478FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI437.494.200 -24.380.995Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri450.000.002 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.429.548 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.429.548 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -5.450.818 -12.307.971Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.876.992 -2.351.652Ödenen Faiz5 -30.823.854 -10.003.783Alınan Faiz216.314 282.411YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.954.815 -3.794.155NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.954.815 -3.794.155DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.810.749 24.603.791DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.765.564 20.809.636Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 15.765.062 6.810.363Ticari Alacaklar8.361.049 5.742.286İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ve 6 8.700 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 8.352.349 5.742.286Diğer Alacaklar1.463.372 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.463.372 0Stoklar12 946.924 946.924Peşin Ödenmiş Giderler17 1.357.302 499.770Diğer Dönen Varlıklar18 4.671.796 1.743.725ARA TOPLAM32.565.505 15.743.068TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR32.565.505 15.743.068DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 282.454.312 217.961.504Ticari Alacaklar105.432.825 92.047.119İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ve 6 105.432.825 92.047.119Diğer Alacaklar14.775.046 14.775.046İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.775.046 14.775.046Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.618.004.452 1.042.534.175Maddi Duran Varlıklar10 5.918.909 388.983Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.351 25Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.351 25Peşin Ödenmiş Giderler17 2.455.002 2.850.152Diğer Duran Varlıklar18 33.842.979 4.742.562TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.062.884.876 1.375.299.566TOPLAM VARLIKLAR2.095.450.381 1.391.042.634KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları89.710.482 358.091.902İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları89.710.482 358.091.902Banka Kredileri5 79.366.628 116.353.366Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 10.343.854 4.345.806İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5 0 237.392.730Ticari Borçlar21.328.026 19.365.062İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 ve 6 16.737.455 16.615.669İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.590.571 2.749.393Diğer Borçlar83.999.951 31.875.973İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 ve 7 83.642.151 31.571.903İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 357.800 304.070Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 6.217.770 1.269.599Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 1.921.281 0Kısa Vadeli Karşılıklar93.556 51.432Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 93.556 51.432ARA TOPLAM203.271.066 410.653.968TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER203.271.066 410.653.968UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar946.016.141 786.972.910İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar946.016.141 786.972.910Banka Kredileri5 908.103.950 757.000.242Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 37.912.191 29.972.668Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar279.172 238.653Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 279.172 238.653TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER946.295.313 787.211.563TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.149.566.379 1.197.865.531ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar945.884.002 193.177.103Ödenmiş Sermaye19 344.646.332 184.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 317.344 317.344Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları5 ve 19 0 20.702.778Geri Alınmış Paylar (-)19 0 -9.991.969Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 626.779.745 58.880.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.178 9.996.116Yasal Yedekler19 6.178 4.147Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler19 0 9.991.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları69.185.822 171.020.137Net Dönem Karı veya Zararı-95.051.419 -241.747.303TOPLAM ÖZKAYNAKLAR945.884.002 193.177.103TOPLAM KAYNAKLAR2.095.450.381 1.391.042.634Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 13.046.261 9.904.150 6.242.701 897.400Satışların Maliyeti20 -1.094.486 -2.061.250 -549.956 -467.662TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.951.775 7.842.900 5.692.745 429.738Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)11.951.775 7.842.900 5.692.745 429.738Genel Yönetim Giderleri21 -2.703.648 -1.935.275 -1.174.330 -833.435Pazarlama Giderleri21 -1.111 -53.324 -1.111 -2.674Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.777 176.952 1.777 153.217Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -743.180 -38 -706.905 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.505.613 6.031.215 3.812.176 -253.154FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.505.613 6.031.215 3.812.176 -253.154Finansman Gelirleri23 3.228.905 2.638.235 1.621.209 1.333.250Finansman Giderleri24 -150.014.338 -134.897.442 -62.549.525 -66.725.488SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-138.279.820 -126.227.992 -57.116.140 -65.645.392Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri43.228.401 0 43.228.401 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 43.228.401 0 43.228.401 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-95.051.419 -126.227.992 -13.887.739 -65.645.392DÖNEM KARI (ZARARI)-95.051.419 -126.227.992 -13.887.739 -65.645.392Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-95.051.419 -126.227.992 -13.887.739 -65.645.392Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,28000000 -0,69000000 -0,04000000 -0,36000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,29000000 -0,45000000 -0,04000000 -0,22000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-95.051.419 -126.227.992 -13.887.739 -65.645.392Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-95.051.419 -126.227.992 -13.887.739 -65.645.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954257BIST