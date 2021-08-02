***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
02.08.2021 21:29
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 79.546.799 434.985.357 434.985.357
Transferler
79.546.799 -79.546.799 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.227.992 -126.227.992 -126.227.992
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -126.227.992 308.757.365 308.757.365
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -241.747.303 193.177.103 193.177.103
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-20.702.778 -221.044.525 241.747.303 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.051.419 -95.051.419 -95.051.419
Sermaye Arttırımı
22 160.646.332 526.412.166 687.058.498 687.058.498
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
2,6 25.050.000 2.031 109.218.241 134.270.272 134.270.272
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
22 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
344.646.332 317.344 0 0 626.779.745 6.178 69.185.822 -95.051.419 945.884.002 945.884.002
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.573.263 26.481.318
Dönem Karı (Zararı)
-95.051.419 -126.227.992
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
103.135.676 140.652.521
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 49.043 12.211
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.361 -1.594
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
82.643 -33.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 82.643 -33.644
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 26.190.944 41.050.451
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
120.037.086 99.625.097
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -43.228.401 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
69.489.006 12.160.452
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.584.752 2.563.800
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 0 1.318.641
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.695.882 -1.436.938
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.996.697 2.223.036
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.381.179 7.491.913
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
77.573.263 26.584.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 0 -103.663
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-506.112.648 -5.894.478
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
8 -506.051.343 -5.620.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 -34.805 -56.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -26.500 -218.478
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
437.494.200 -24.380.995
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
450.000.002 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.429.548 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.429.548 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -5.450.818 -12.307.971
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.876.992 -2.351.652
Ödenen Faiz
5 -30.823.854 -10.003.783
Alınan Faiz
216.314 282.411
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.954.815 -3.794.155
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.954.815 -3.794.155
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.810.749 24.603.791
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.765.564 20.809.636
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.765.062 6.810.363
Ticari Alacaklar
8.361.049 5.742.286
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 8.700 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.352.349 5.742.286
Diğer Alacaklar
1.463.372 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.463.372 0
Stoklar
12 946.924 946.924
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.357.302 499.770
Diğer Dönen Varlıklar
18 4.671.796 1.743.725
ARA TOPLAM
32.565.505 15.743.068
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.565.505 15.743.068
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 282.454.312 217.961.504
Ticari Alacaklar
105.432.825 92.047.119
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 105.432.825 92.047.119
Diğer Alacaklar
14.775.046 14.775.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.775.046 14.775.046
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.618.004.452 1.042.534.175
Maddi Duran Varlıklar
10 5.918.909 388.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.351 25
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.351 25
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.455.002 2.850.152
Diğer Duran Varlıklar
18 33.842.979 4.742.562
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.062.884.876 1.375.299.566
TOPLAM VARLIKLAR
2.095.450.381 1.391.042.634
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
89.710.482 358.091.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
89.710.482 358.091.902
Banka Kredileri
5 79.366.628 116.353.366
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 10.343.854 4.345.806
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 0 237.392.730
Ticari Borçlar
21.328.026 19.365.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 ve 6 16.737.455 16.615.669
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.590.571 2.749.393
Diğer Borçlar
83.999.951 31.875.973
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 ve 7 83.642.151 31.571.903
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 357.800 304.070
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 6.217.770 1.269.599
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.921.281 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
93.556 51.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 93.556 51.432
ARA TOPLAM
203.271.066 410.653.968
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
203.271.066 410.653.968
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
946.016.141 786.972.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
946.016.141 786.972.910
Banka Kredileri
5 908.103.950 757.000.242
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 37.912.191 29.972.668
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
279.172 238.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 279.172 238.653
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
946.295.313 787.211.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.149.566.379 1.197.865.531
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
945.884.002 193.177.103
Ödenmiş Sermaye
19 344.646.332 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
5 ve 19 0 20.702.778
Geri Alınmış Paylar (-)
19 0 -9.991.969
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 626.779.745 58.880.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.178 9.996.116
Yasal Yedekler
19 6.178 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 0 9.991.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
69.185.822 171.020.137
Net Dönem Karı veya Zararı
-95.051.419 -241.747.303
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
945.884.002 193.177.103
TOPLAM KAYNAKLAR
2.095.450.381 1.391.042.634
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 13.046.261 9.904.150 6.242.701 897.400
Satışların Maliyeti
20 -1.094.486 -2.061.250 -549.956 -467.662
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.951.775 7.842.900 5.692.745 429.738
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
11.951.775 7.842.900 5.692.745 429.738
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.703.648 -1.935.275 -1.174.330 -833.435
Pazarlama Giderleri
21 -1.111 -53.324 -1.111 -2.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.777 176.952 1.777 153.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -743.180 -38 -706.905 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.505.613 6.031.215 3.812.176 -253.154
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.505.613 6.031.215 3.812.176 -253.154
Finansman Gelirleri
23 3.228.905 2.638.235 1.621.209 1.333.250
Finansman Giderleri
24 -150.014.338 -134.897.442 -62.549.525 -66.725.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-138.279.820 -126.227.992 -57.116.140 -65.645.392
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
43.228.401 0 43.228.401 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 43.228.401 0 43.228.401 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-95.051.419 -126.227.992 -13.887.739 -65.645.392
DÖNEM KARI (ZARARI)
-95.051.419 -126.227.992 -13.887.739 -65.645.392
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-95.051.419 -126.227.992 -13.887.739 -65.645.392
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,28000000 -0,69000000 -0,04000000 -0,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,29000000 -0,45000000 -0,04000000 -0,22000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-95.051.419 -126.227.992 -13.887.739 -65.645.392
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-95.051.419 -126.227.992 -13.887.739 -65.645.392
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954257
BIST