***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
07.09.2021 13:17
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında şirketimizin güncel operasyonel ve finansal verileri ile geleceğe dair projeksiyonlarını içeren yatırımcı sunumumuza aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Saygılarımızla,
https://www.akfengyo.com.tr/download/files/8581766462_akfen-gyo-yatirimci-sunumu-07-09-2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962195
BIST
14:561.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 11,38
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.445
En Düşük
1.428
14:568,4614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
14:5610,0365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0198
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:56489,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,33
|Açılış
|: 489,07
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:56
|ORCAY
|14,33
|158.803.282
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.868.890
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.620.687
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.186.810
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.779.422
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BURCE
|22,48
|25.155.307
|% -4,50
|
|TGSAS
|19,24
|49.632.536
|% -3,80
|
|GARAN
|9,48
|1.103.099.782
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,53
|527.702.501
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,31
|368.378.902
|% 0,69
|
|THYAO
|12,45
|364.432.094
|% 0,24
|
|HALKB
|4,76
|306.935.179
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,53
|527.702.501
|% 0,00
|
|GARAN
|9,48
|1.103.099.782
|% 0,74
|
|HALKB
|4,76
|306.935.179
|% 1,93
|
|ODAS
|1,48
|76.220.929
|% 2,07
|
|IHLAS
|0,60
|30.427.828
|% -1,64
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4592
|8,4614
|% -0,01
|
|Euro
|10,0239
|10,0365
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6574
|11,7159
|% 0,36
|
|Frank
|9,1766
|9,2319
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2468
|2,2581
|% -0,09
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,22
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.227
|3.308
|21,48
|
|Yarım
|1.560
|1.600
|10,39
|
|Çeyrek
|782
|800
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,29
|0,35
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:11XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 7, 760.00 milyon TL de
-
15:11DOBUR
Yüzde 9.11 oranında artışla 22.76 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 099 adet işlem
-
15:10EGEPO
Yüzde 6.22 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 192, 734 adet işlem
-
15:09MANAS
Yüzde 4.47 oranında artışla 17.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 583, 808 adet işlem
-
15:08VBTYZ
Yüzde 5.72 oranında artışla 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 025, 409 adet işlem