***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
22.11.2023 16:18
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında şirketimizin güncel operasyonel ve finansal verileri ile geleceğe dair projeksiyonlarını içeren yatırımcı sunumumuzu ekte bulabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219358
BIST
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17:497.988
En Düşük
|Değişim
|: -0,73%
|| -58,52
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
7.985
En Yüksek
8.060
17:4928,8406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0631
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8406
En Düşük
28,7116
17:4931,3288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,1167
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,4804
En Düşük
31,3126
17:491.855,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.855,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler17:47
|BAGFS
|35,42
|245.432.530
|% 10,00
|
|TARKM
|732,00
|693.123.200
|% 9,99
|
|POLTK
|15.027,50
|201.508.893
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.949,00
|176.550.687
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|61.650.872
|% 9,99
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|PEGYO
|13,87
|616.120.714
|% -9,99
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|98.522.438
|% -9,97
|
|BYDNR
|35,48
|284.044.495
|% -9,07
|
|THYAO
|262,00
|8.230.560.579
|% -2,42
|
|TUPRS
|156,40
|5.750.547.952
|% 1,23
|
|ASELS
|46,50
|3.741.877.554
|% 0,09
|
|MIATK
|44,18
|2.435.692.339
|% -6,79
|
|AKBNK
|30,86
|2.428.194.736
|% -0,26
|
|EKGYO
|7,60
|1.531.422.520
|% -0,26
|
|SKBNK
|7,29
|1.268.123.628
|% -3,19
|
|YKBNK
|17,19
|2.159.063.955
|% -0,29
|
|ZOREN
|5,06
|596.046.449
|% -0,78
|
|ISCTR
|21,24
|2.107.436.922
|% -0,28
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8306
|28,8415
|% 0,22
|
|Euro
|31,3155
|31,3268
|% -0,38
|
|Sterlin
|35,9112
|36,0913
|% -0,16
|
|Frank
|32,4461
|32,6416
|% 0,03
|
|Riyal
|7,6650
|7,7035
|% 0,19
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,73
|23,76
|% 0,66
|
|Platin
|925,41
|927,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.051,73
|1.054,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,73
|78,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.001,63
|2.001,96
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 686, 244 adet işlem
-
17:58PEGYO
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 538, 287 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 8, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 76, 134.00 milyon TL de
-
17:57YAPRK
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 211.90 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 697 adet işlem
-
17:56INFO
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 15.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 711, 868 adet işlem