***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.08.2020 17:12
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimizin 11.09.2020 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçlerinde düzeltme yapılması
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.08.2020
Genel Kurul Tarihi 11.09.2020
Genel Kurul Saati 09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.09.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.
3 - Sermaye tavanı izin süresinin uzatılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.
4 - Şirket tarafından ihraç edilmiş olan paya dönüştürülebilir tahvilin dönüştürme oranının 2,75 olarak belirlenmesi ve bu konuda SPK'nın onayına başvurulması hususunun genel kurulun onayına sunulması.
5 - Paya dönüştürülebilir tahvil, dönüştürülme oranı, vadesi veya vade sonunda alınacak kararlar ve yapılacak her türlü iş ve işlemler ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.
6 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Ilan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Esas Sozlesme Tadil Tasarisi.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.09.2020 tarihinde saat 09:00'da şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870903
BIST