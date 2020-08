***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimizin 11.09.2020 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçlerinde düzeltme yapılmasıGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 10.08.2020Genel Kurul Tarihi 11.09.2020Genel Kurul Saati 09:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.09.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.3 - Sermaye tavanı izin süresinin uzatılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.4 - Şirket tarafından ihraç edilmiş olan paya dönüştürülebilir tahvilin dönüştürme oranının 2,75 olarak belirlenmesi ve bu konuda SPK'nın onayına başvurulması hususunun genel kurulun onayına sunulması.5 - Paya dönüştürülebilir tahvil, dönüştürülme oranı, vadesi veya vade sonunda alınacak kararlar ve yapılacak her türlü iş ve işlemler ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.6 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Ilan Metni.pdf - İlan MetniEK: 3 Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Esas Sozlesme Tadil Tasarisi.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.09.2020 tarihinde saat 09:00'da şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870903BIST