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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.09.2020 14:09
GÜNCEL HABERLER



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 11.09.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzun tesciş işlemleri tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.08.2020
Genel Kurul Tarihi 11.09.2020
Genel Kurul Saati 09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.09.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.
3 - Sermaye tavanı izin süresinin uzatılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.
4 - Şirket tarafından ihraç edilmiş olan paya dönüştürülebilir tahvilin dönüştürme oranının 2,75 olarak belirlenmesi ve bu konuda SPK'nın onayına başvurulması hususunun genel kurulun onayına sunulması.
5 - Paya dönüştürülebilir tahvil, dönüştürülme oranı, vadesi veya vade sonunda alınacak kararlar ve yapılacak her türlü iş ve işlemler ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması.
6 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Ilan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Esas Sozlesme Tadil Tasarisi.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.09.2020 tarihinde, saat 09.00'da, şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No:201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.09.2020 tarih ve 57300871 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.08.2020 tarih ve 10141 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 184.000.000.-TL'lik sermayesinin 1.000.-TL'lik hissesine tekabül eden 1000 adet A Grubu hissenin, 139.179.503-TL'lik hissesine tekabül eden 139.179.503 adet B Grubu hissenin, 999,00.-TL'lik hissesine tekabül eden 999 adet C Grubu hissenin, 1.000.-TL'lik hissesine tekabül eden 1000 adet D Grubu hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği, toplam 139.182.502 adet payın tamamının fiziki olarak temsil edildiği, elektronik ortamda katılım olmadığı, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilen Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç'ın ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Banu Türker Ateş'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
Olağanüstü Genel Kurul Gündemindeki kararlar ekteki toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 14.09.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.09.2020 tarihinde saat 09.00'da şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875090


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