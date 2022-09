***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 31.08.2022Genel Kurul Tarihi 29.09.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.09.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması3 - Şirketin 28.02.2022 tarihinde yapılmış olan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiş, başlatılmamış olan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Geri Alım Programı'nın sonlandırılması ve Yönetim Kurulu tarafından kullanılmamış olan yetkilendirmenin iptal edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK_Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK_Toplantı Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK_Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.09.2022 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde yapılacaktır. İlgli dokümanlar ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060688BIST