***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.09.2022 18:20
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 31.08.2022
Genel Kurul Tarihi 29.09.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.09.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
3 - Şirketin 28.02.2022 tarihinde yapılmış olan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiş, başlatılmamış olan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Geri Alım Programı'nın sonlandırılması ve Yönetim Kurulu tarafından kullanılmamış olan yetkilendirmenin iptal edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK_Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK_Toplantı Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK_Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.09.2022 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde yapılacaktır. İlgli dokümanlar ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060688
BIST