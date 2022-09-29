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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.09.2022 19:39
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 29.09.2022 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 31.08.2022
Genel Kurul Tarihi 29.09.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.09.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
3 - Şirketin 28.02.2022 tarihinde yapılmış olan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiş, başlatılmamış olan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Geri Alım Programı'nın sonlandırılması ve Yönetim Kurulu tarafından kullanılmamış olan yetkilendirmenin iptal edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK_Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK_Toplantı Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Akfen GYO AŞ 29 09 2022 Tarihli OÜGK_Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.09.2022 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No:201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.09.2022 tarih ve 78600976 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. A…. A…'ün gözetiminde yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.09.2022 tarih ve 10654 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.300.000.000-TL'lik sermayesinin 3.771,983-TL'lik hissesine tekabül eden 3.771,983 adet A Grubu hissenin vekaleten, 982.452.970,682 TL'lik hissesine tekabül eden 1.024.649,987'si asaleten, 981.428.320,695'i vekaleten olmak üzere 982.452.970,682 adet B Grubu hissenin, 3.768,212-TL'lik hissesine tekabül eden 3.768,212 adet C Grubu hissenin vekaleten, 3.771,983-TL'lik hissesine tekabül eden 3.771,983 adet D Grubu hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği, toplam 982.464.282,86 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç'ın ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) adına N….. T…….'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilen Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
Olağanüstü Genel Kurul Gündemindeki kararlar ekteki toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 29.09.2022 Olağanüstü GK-Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.09.2022 tarihinde saat 14:00'de şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066236


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CONSE 4,51 150.056.555 % 10,00  
ESEN 45,54 109.923.489 % 10,00  
UZERB 46,94 1.497.996 % 9,98  
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Tam 6.636 6.745 13,00  
Yarım 3.229 3.297 6,00  
Çeyrek 1.619 1.649 3,00  
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