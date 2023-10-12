***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 6.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.600.000.000 TL (% 200,00 oranında) artırılarak 3.900.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin bedelli sermaye artırımı için 23.08.2023 tarihinde SPK'yabaşvurulan izahnamenin güncel versiyonu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204738BIST