***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.09.2020 14:11
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 11.09.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuz'un tescil işlemleri tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 24.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.09.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.09.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 14.09.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesine ilişkin tadili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, 11.09.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İzin yazısı.pdf
EK: 2 Esas Sozlesme Tadil Tasarisi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875092
BIST
14:081.118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 10,38
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
14:087,4813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0029
|Açılış
|: 7,5060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
14:088,9028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0152
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
14:08474,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,54
|Açılış
|: 474,31
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler14:08
|CRFSA
|12,32
|3.858.390
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|841.320
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|49.005.370
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|36.771.906
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,64
|64.969.371
|% -9,00
|
|BJKAS
|3,40
|28.025.219
|% -8,11
|
|KRDMD
|3,14
|1.074.334.838
|% -0,32
|
|PETKM
|4,44
|842.553.727
|% 3,26
|
|SISE
|6,40
|349.707.452
|% -0,47
|
|ECILC
|6,87
|272.672.227
|% 3,62
|
|TUPRS
|82,20
|252.789.027
|% 1,04
|
|KRDMD
|3,14
|1.074.334.838
|% -0,32
|
|PETKM
|4,44
|842.553.727
|% 3,26
|
|IHLAS
|1,04
|115.953.913
|% -1,89
|
|EKGYO
|1,85
|167.765.303
|% 1,09
|
|ZOREN
|2,77
|248.777.361
|% 1,84
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4785
|7,4813
|% -0,04
|
|Euro
|8,9003
|8,9028
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,6352
|9,6835
|% 0,54
|
|Frank
|8,2357
|8,2853
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,04
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|12,10
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|14,00
|
|Tam
|3.128
|3.206
|17,85
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|8,63
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,10
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|0,64
|