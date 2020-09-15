***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 11.09.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuz'un tescil işlemleri tamamlanmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.08.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 24.08.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.09.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.09.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 14.09.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesine ilişkin tadili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, 11.09.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İzin yazısı.pdfEK: 2 Esas Sozlesme Tadil Tasarisi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875092BIST