***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.04.2022 09:43
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından Şirketimizin geçen sene BBB (iyi kredi kalitesi) olarak açıklanan uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu bu sene A-'ye (yüksek kredi kalitesi) yükselmiş ve yatırım yapılabilir seviyesini iyileştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022843
BIST
11:042.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,58
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
11:0414,7467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0441
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7467
En Düşük
14,6956
11:0415,9242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0253
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
11:04923,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,34
|Açılış
|: 924,04
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler11:04
|DAGHL
|25,64
|5.447.001
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|30.452.354
|% 9,64
|
|BMSCH
|8,71
|57.885.865
|% 8,47
|
|IHAAS
|20,60
|6.514.072
|% 7,01
|
|TIRE
|13,49
|47.178.650
|% 6,72
|
|OLMK
|8,35
|21.392.939
|% -7,63
|
|MANAS
|25,04
|13.683.507
|% -5,65
|
|MSGYO
|4,21
|8.315.905
|% -3,66
|
|IDEAS
|22,70
|3.181.378
|% -3,40
|
|KENT
|221,10
|34.934
|% -3,37
|
|THYAO
|39,92
|1.328.077.724
|% -0,65
|
|SISE
|18,72
|1.126.965.945
|% 2,41
|
|ASELS
|28,38
|894.489.643
|% -0,49
|
|EKGYO
|3,08
|648.875.649
|% -0,65
|
|TUPRS
|258,50
|548.165.224
|% 0,39
|
|EKGYO
|3,08
|648.875.649
|% -0,65
|
|ODAS
|2,58
|320.656.945
|% 1,98
|
|TSKB
|2,06
|212.783.449
|% -0,48
|
|VAKBN
|4,82
|342.393.466
|% 1,47
|
|YKBNK
|5,33
|362.057.977
|% -0,37
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7268
|14,7467
|% 0,30
|
|Euro
|15,9164
|15,9242
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,9620
|19,0571
|% -0,71
|
|Frank
|15,3640
|15,4565
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9164
|3,9360
|% 0,20
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-1,60
|
|Altın Gr.
|925
|925
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,49
|