***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından Şirketimizin geçen sene BBB (iyi kredi kalitesi) olarak açıklanan uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu bu sene A-'ye (yüksek kredi kalitesi) yükselmiş ve yatırım yapılabilir seviyesini iyileştirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022843BIST