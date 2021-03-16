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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

16.03.2021 17:33



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi AKIN, Pelin AKIN ÖZALP Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Selim AKIN Yönetim Kurulu Üyesi, İ. Süha GÜÇSAV Yönetim Kurulu Üyesi, İrfan ERCİYAS Yönetim Kurulu Üyesi, Sıla CILIZ İNANÇ Yönetim Kurulu Üyesi, Ahmet ERTÜRK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, M. Bahattin YÜCEL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Aziz Ahmet KACAR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Denetimden Sorumlu Komite
Yönetim kurulu başkanının adı
Hamdi AKIN
İcra başkanı / genel müdürün adı
Sertaç F. KARAAĞAOĞLU
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Faaliyet Rporu/ Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Kadın Üye Sayısı 2, Kadın Üye Oranı %22



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918493


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Çeyrek 671 687 -3,96  
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