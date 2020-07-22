***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi hükümleri uyarınca işbu Yönetim Kurulu Kararında yer alan hususların tüm Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması sonucunda aşağıda belirtilen kararlar Yönetim Kurulu Üyelerimizin oybirliği ile alınmıştır:1. Şirketimizin 09.07.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 (bir) yıl süreyle seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımının 1 (bir) yıl süreyle (09.07.2021 tarihine kadar) aşağıdaki gibi olmasına- Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Hamdi AKIN- Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Pelin AKIN ÖZALP- Yönetim Kurulu Üyesi Selim AKIN- Yönetim Kurulu Üyesi İrfan ERCİYAS- Yönetim Kurulu Üyesi Sıla CILIZ İNANÇ- Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Süha GÜÇSAV- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin YÜCEL- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Ahmet KAÇAR- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ERTÜRK2. Şirketimiz tarafından 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 367 ve 371.maddeleri çerçevesinde düzenlenerek 22.07.2020 tarih ve 2020/ sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Şirketimiz Yönetim İç Yönergesi çerçevesinde Şirketimiz A ve B Grubu Yönetim Kurulu Üyelerinin aşağıdaki gibi olmasınaA Grubu Yönetim Kurulu ÜyeleriB Grubu Yönetim Kurulu ÜyeleriHamdi AKINİrfan ERCİYASPelin AKIN ÖZALPSıla CILIZ İNANÇSelim AKINİbrahim Süha GÜÇSAV3. Yönetim İç Yönergesi çerçevesinde, 09.07.2021 tarihine kadar görev yapmak üzere,- Şirketimiz A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi Akın, Pelin Akın Özalp, Selim Akın'dan herhangi ikisinin müştereken,- Şirketimiz A Grubu Yönetim Kurulu Üyelerinden Hamdi Akın, Pelin Akın Özalp, Selim Akın'dan herhangi bir kişi ile birlikte, B Grubu Yönetim Kurulu Üyelerinden İrfan ERCİYAS veya Sıla CILIZ İNANÇ'tan herhangi bir kişinin müşterekenŞirketimizi her konuda ve sınırsız olarak temsil ve ilzam etmelerineOybirliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861159BIST