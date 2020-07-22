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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.07.2020 14:37
GÜNCEL HABERLER



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                               Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi hükümleri uyarınca işbu Yönetim Kurulu Kararında yer alan hususların tüm Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması sonucunda aşağıda belirtilen kararlar Yönetim Kurulu Üyelerimizin oybirliği ile alınmıştır:
 
1.    Şirketimizin 09.07.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 (bir) yıl süreyle seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımının 1 (bir) yıl süreyle (09.07.2021 tarihine kadar) aşağıdaki gibi olmasına
 
-          Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Hamdi AKIN
-          Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Pelin AKIN ÖZALP
-          Yönetim Kurulu Üyesi Selim AKIN
-          Yönetim Kurulu Üyesi İrfan ERCİYAS
-          Yönetim Kurulu Üyesi Sıla CILIZ İNANÇ
-          Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Süha GÜÇSAV
-          Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin YÜCEL
-          Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Ahmet KAÇAR
-          Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ERTÜRK
 
2.      Şirketimiz tarafından 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 367 ve 371.maddeleri çerçevesinde düzenlenerek 22.07.2020 tarih ve 2020/  sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Şirketimiz Yönetim İç Yönergesi çerçevesinde Şirketimiz A ve B Grubu Yönetim Kurulu Üyelerinin aşağıdaki gibi olmasına
 
    A Grubu  Yönetim Kurulu Üyeleri
    B Grubu  Yönetim Kurulu Üyeleri

    Hamdi AKIN
    İrfan ERCİYAS

    Pelin AKIN ÖZALP
    Sıla CILIZ İNANÇ

    Selim AKIN
    İbrahim  Süha GÜÇSAV

 
3.      Yönetim İç Yönergesi çerçevesinde, 09.07.2021 tarihine kadar görev yapmak üzere,
 
-          Şirketimiz A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi Akın, Pelin Akın Özalp, Selim Akın'dan herhangi ikisinin müştereken,
-          Şirketimiz A Grubu Yönetim Kurulu Üyelerinden Hamdi Akın, Pelin Akın Özalp, Selim Akın'dan herhangi bir kişi ile birlikte, B Grubu Yönetim Kurulu Üyelerinden İrfan ERCİYAS veya Sıla CILIZ İNANÇ'tan herhangi bir kişinin müştereken
Şirketimizi her konuda ve sınırsız olarak temsil ve ilzam etmelerine
Oybirliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861159


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