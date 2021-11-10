***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkfen GYO A.Ş., Akfen Gayrimenkul Tic.A.Ş. ve Akfen Karaköy Gayrimenkul Yat.İnş.A.Ş.'nin Kreditörümüz CEB (Credit Europe Bank NV) nezdindeki toplam kredi bakiyelerinin %75'lik kısmı (77.670.071 EUR) ile il