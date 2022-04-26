***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2022 20:57
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 (üç) yıl süreyle seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımının 1 (bir) yıl süreyle (25.04.2023 tarihine kadar) aşağıdaki gibi olmasına
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Hamdi AKIN
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Pelin AKIN ÖZALP
Şirketimizin temsil ve ilzamında değişiklik olmaksızın, görev dağılımına ilişkin işbu hususun tescil ve ilanına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024103
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -64,30
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
18:0514,8035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0358
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
18:0515,7703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0634
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7554
18:05904,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,54
|Açılış
|: 904,47
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|31,02
|5.961.951
|% 10,00
|
|KAPLM
|64,90
|18.727.605
|% 10,00
|
|ACSEL
|43,12
|69.654.206
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|3.902.557
|% 9,99
|
|UFUK
|23,60
|1.225.029
|% 9,97
|
|KGYO
|4,62
|22.943.756
|% -9,94
|
|LIDFA
|5,72
|40.810.911
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|288.831.326
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.638.772
|% -9,87
|
|GSDDE
|3,99
|49.673.460
|% -9,52
|
|THYAO
|39,10
|7.191.927.583
|% -1,26
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|GARAN
|14,98
|2.203.916.595
|% 0,07
|
|SISE
|17,61
|2.145.059.631
|% -1,78
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|EKGYO
|2,60
|1.458.055.958
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|ODAS
|2,37
|873.137.913
|% -4,44
|
|TSKB
|1,91
|429.348.745
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7905
|14,8035
|% 0,24
|
|Euro
|15,7497
|15,7703
|% -0,40
|
|Sterlin
|18,5823
|18,6755
|% -1,02
|
|Frank
|15,3326
|15,4250
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9325
|3,9522
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|2,88
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,27
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:57HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 034, 391 adet işlem
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17:56HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 929, 975 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
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17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VAKKO, EUHOL
-
17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de