***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 (üç) yıl süreyle seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımının 1 (bir) yıl süreyle (25.04.2023 tarihine kadar) aşağıdaki gibi olmasınaYönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Hamdi AKINYönetim Kurulu Başkanı Vekili Pelin AKIN ÖZALPŞirketimizin temsil ve ilzamında değişiklik olmaksızın, görev dağılımına ilişkin işbu hususun tescil ve ilanına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024103BIST