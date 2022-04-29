***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 13:59
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kredilerinde ödeme planına uygun ödemelere ilave olarak, artan gelirler sayesinde sağlanan nakit fazla ile 3,1 milyon Euro'luk erken ödeme gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025488
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0496
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,9130
En Düşük
14,8362
18:0515,6827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0226
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,7308
En Düşük
15,6169
18:05889,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -16,00
|Açılış
|: 889,75
|
|Önceki Kapanış
|: 905,75
|
908,09
En Düşük
887,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,94
|25.486.668
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,94
|25.486.668
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8807
|14,8993
|% 0,33
|
|Euro
|15,6547
|15,6827
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,6335
|18,7270
|% 0,10
|
|Frank
|15,2023
|15,2939
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9594
|3,9793
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|-38,49
|
|Altın Gr.
|889
|890
|-16,16
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|-0,26
|
|B. Petrol
|103
|103
|-3,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:04
EGSER, SERVE, CRDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:04
TKFEN, PNSUT, TCELL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:49
MERCN, BMSCH, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:49
DITAS, ACSEL, FORMT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:34
DAGI, ARENA, SILVR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında