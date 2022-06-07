***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPortföyümüzdeki varlıkların 2021 yıl sonu değerlemeleri sonrasında döviz kurlarında gerçekleşen %20'nin üzerindeki artış ve pandeminin etkisi ile pandemiyle ilgili kısıtlamaların tamamen ortadan kalkmasının, ağırlığı otellerden oluşan portföyümüzdeki varlıkların değerlerinde kayda değer değişikliklere sebep olabileceği öngörüldüğünden, sonuçları 30 Haziran 2022 tarihli bağımsız denetimden geçecek finansal raporlarımızda görülmek üzere ara dönem gayrimenkul değerlemeleri çalışmaları başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035499BIST