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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.06.2022 09:26
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz bu yılın ilk 5 ayında tarihinin en yüksek kira geliri olan 8,2 milyon EUR'ya ulaşarak kira gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında %200, EUR bazında %55 artış kaydetmiştir.
Operasyonel performans ve kira geliri detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://www.akfengyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/operasyonel-performans





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036843


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RAYSG 11,77 3.157.313 % 10,00  
UFUK 60,95 1.579.037 % 9,92  
FONET 15,75 66.146.632 % 9,76  
BRKO 1,37 1.286.783 % 9,60  
DENGE 1,68 3.928.519 % 9,09  
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Euro 18,0358 18,0700 % 0,44  
Sterlin 20,8935 20,9982 % 0,12  
Frank 17,3450 17,4495 % 0,64  
Riyal 4,5837 4,6067 % -0,02  
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12:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.825 5,25  
Altın Gr. 1.011 1.012 2,47  
Cumhuriyet 6.729 6.831 -19,00  
Tam 6.710 6.814 -4,00  
Yarım 3.294 3.333 -2,00  
Çeyrek 1.650 1.666 -1,00  
Gümüş.Ons 21,14 21,16 0,07  
Gümüş Gr. 11,73 11,74 0,03  
B. Petrol 123 123 0,67  
Seans Raporu 12:29
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