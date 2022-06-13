***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 09:26
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bu yılın ilk 5 ayında tarihinin en yüksek kira geliri olan 8,2 milyon EUR'ya ulaşarak kira gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında %200, EUR bazında %55 artış kaydetmiştir.
Operasyonel performans ve kira geliri detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://www.akfengyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/operasyonel-performans
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036843
BIST
12:312.497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -13,34
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.494
12:3117,2613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 17,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
12:3118,0685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0768
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
12:311.011,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.011,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler12:29
|RAYSG
|11,77
|3.157.313
|% 10,00
|
|UFUK
|60,95
|1.579.037
|% 9,92
|
|FONET
|15,75
|66.146.632
|% 9,76
|
|BRKO
|1,37
|1.286.783
|% 9,60
|
|DENGE
|1,68
|3.928.519
|% 9,09
|
|TSGYO
|4,94
|3.995.215
|% -9,85
|
|ULUUN
|18,00
|65.793.445
|% -8,30
|
|BRMEN
|1,73
|69.200
|% -6,99
|
|YGGYO
|18,35
|2.126.662
|% -4,23
|
|DAGI
|3,64
|30.421.750
|% -3,96
|
|THYAO
|47,02
|2.076.617.548
|% 0,04
|
|EREGL
|30,96
|700.832.014
|% -0,58
|
|SISE
|21,78
|649.359.040
|% -1,71
|
|SASA
|42,98
|600.592.172
|% 0,84
|
|KRDMD
|13,10
|472.923.707
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,58
|268.005.098
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,67
|307.556.785
|% -1,27
|
|ODAS
|2,84
|145.666.559
|% 0,71
|
|DOHOL
|4,04
|198.212.179
|% -0,49
|
|THYAO
|47,02
|2.076.617.548
|% 0,04
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2516
|17,2600
|% -0,01
|
|Euro
|18,0358
|18,0700
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,8935
|20,9982
|% 0,12
|
|Frank
|17,3450
|17,4495
|% 0,64
|
|Riyal
|4,5837
|4,6067
|% -0,02
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|5,25
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|2,47
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-19,00
|
|Tam
|6.710
|6.814
|-4,00
|
|Yarım
|3.294
|3.333
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.666
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,16
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,67
|