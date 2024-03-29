***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2024 15:38
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan Muğla İl'i, Milas İlçesi, Kıyıkışlacık Mahallesi, 310 ada 1 parsel üzerinde geliştirilmekte olan Loft Iasos projesine ilişkin yapı ruhsatı alınmış olup, proje çalışmaları planlandığı şekilde ilerlemektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264299
BIST
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15:439.111
En Düşük
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|: 0,34%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:43
|ALVES
|63,25
|921.836.916
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.173.777
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|ODINE
|58,40
|80.830.506
|% 9,98
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|546.890.991
|% -9,97
|
|NTHOL
|26,72
|157.262.669
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|123.886.086
|% -9,94
|
|SASA
|43,62
|6.914.659.660
|% 1,44
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|THYAO
|297,50
|6.318.458.846
|% -0,08
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|ISCTR
|11,44
|2.850.052.119
|% 1,87
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|AGROT
|37,18
|2.576.835.221
|% 5,45
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|ZOREN
|5,90
|2.185.617.628
|% 3,87
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|ZOREN
|5,90
|2.185.617.628
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,44
|2.850.052.119
|% 1,87
|
|SASA
|43,62
|6.914.659.660
|% 1,44
|
|EKGYO
|9,96
|1.087.494.820
|% 3,00
|
|PEKGY
|13,70
|1.176.856.538
|% 8,90
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3587
|32,3820
|% 0,20
|
|Euro
|34,9840
|35,0742
|% 0,03
|
|Sterlin
|41,1469
|41,3531
|% 0,82
|
|Frank
|36,1309
|36,3120
|% 0,77
|
|Riyal
|8,6760
|8,7195
|% 0,60
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
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