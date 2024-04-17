***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında Şirketimizin güncel operasyonel ve finansal verileri ile geleceğe dair projeksiyonlarını içeren ve son olarak 22 Kasım 2023 tarihinde paylaşılan yatırımcı sunumumdaki 2023 yılına ait konsolide hasılat beklentisi, 30mn Avro seviyesinde iken yaklaşık 33mn Avro olarak gerçekleşmiş, 2023 yılı net konsolide FAVÖK beklentisi ise 26mn Avro seviyesinde iken yaklaşık 28mn Avro olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, SPK'nın 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı uyarınca 2024/14 sayılı SPK Bülteni'nde yapılan Duyuru kapsamında, 2023 yıl sonu itibarıyla uygulanmaya başlanmış olan TMS 29 enflasyon muhasebesinin Şirketimiz konsolide finansal tablolarına olan etkisi de ekte belirtilen seçili finansal tablo kalemleri itibarıyla yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273283BIST