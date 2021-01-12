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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.01.2021 16:04



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 184.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 243.066.196

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 1.000
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 183.997.000 59.066.196 32,10171 B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 1.000
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 1.000

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 184.000.000 59.066.196,000 32,10119

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi HAMDİ AKIN

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.01.2021
SPK Başvuru Tarihi 28.12.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Paya Dönüştürülebilir Tahvilin 238.627.431,84 TL olarak itfası gerçekleşmiş olup 30.12.2020 tarihli Yönetim Kurulumuz kararı ve 07.01.2021 tarihli SPK onayı çerçevesinde 4,04 TL dönüştürme fiyatından gerçekleştirilen tahsisli sermaye artışı sonucunda 59.066.196 adet B grubu yeni pay ihraç edilerek sermaye 243.066.196 TL'ye artırılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 pdt-pay ihraç belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901547


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