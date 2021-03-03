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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.03.2021 18:02



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadilinn Onaylanması ve Sermaye Artışı İşleminin Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? hi 05.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 243.066.196
Ulaşılacak Sermaye (TL) 344.646.332

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 1.000
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 243.063.196 101.580.136 41,79165 B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 1.000
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 1.000

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 243.066.196 101.580.136,000 41,79114

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi HAMDİ AKIN

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Yukarıda belirtilenlerden farklı olarak yatırımcıları/ortakları ilgilendiren bir hak kullanımı söz konusu mu? Evet
Söz konusu hak kullanımına ilişkin açıklama Ekteki SPK Bülteninde yer alan Hamdi AKIN tarafından satın alınan payların aynı fiyattan konuya ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihten bir gün öncesi olan 25.01.2021 tarihi itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarına göre Şirket paylarına sahip olan yatırımcılara talep etmeleri halinde kendi payları oranında Hamdi Akın tarafından satılması taahhüdü
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.02.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.02.2021
SPK Başvuru Tarihi 26.01.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 04.02.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Sermaye Tescil Tarihi 03.03.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye artışına konu esas sözleşme değişikliği SPK tarafından onaylanmış, sermaye artışı tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK bülteni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914874


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