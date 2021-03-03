***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadilinn Onaylanması ve Sermaye Artışı İşleminin Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? hi 05.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 243.066.196Ulaşılacak Sermaye (TL) 344.646.332Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 1.000B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 243.063.196 101.580.136 41,79165 B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 HamilineC Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 1.000D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 1.000Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 243.066.196 101.580.136,000 41,79114Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi HAMDİ AKINBildirilmesi Gereken Diğer HususlarYukarıda belirtilenlerden farklı olarak yatırımcıları/ortakları ilgilendiren bir hak kullanımı söz konusu mu? EvetSöz konusu hak kullanımına ilişkin açıklama Ekteki SPK Bülteninde yer alan Hamdi AKIN tarafından satın alınan payların aynı fiyattan konuya ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarihten bir gün öncesi olan 25.01.2021 tarihi itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarına göre Şirket paylarına sahip olan yatırımcılara talep etmeleri halinde kendi payları oranında Hamdi Akın tarafından satılması taahhüdüTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.02.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.02.2021SPK Başvuru Tarihi 26.01.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 04.02.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PaySermaye Tescil Tarihi 03.03.2021Ek AçıklamalarSermaye artışına konu esas sözleşme değişikliği SPK tarafından onaylanmış, sermaye artışı tescil işlemleri tamamlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK bülteni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914874BIST