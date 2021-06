***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 344.646.332Ulaşılacak Sermaye (TL) 900.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 1.000 1.611,373 161,13726 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 NâmaB Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 344.643.332 555.348.833,882 161,13726 1,00 B Grubu B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 HamilineC Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 1.000 1.611,373 161,13726 1,00 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 NâmaD Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 1.000 1.611,373 161,13726 1,00 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 344.646.332 555.353.668,000 161,13726Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması durumunda söz konusu paylar Hamdi Akın, Akfen Holding A.Ş. ve Akfen International Holding BV tarafından satın alınacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 02.06.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 344.646.332 TL olan çıkarılmış sermayesinin 555.353.668 TL (%161,13726 oranında) bedelli artırılarak 900.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı için 02.06.2020 tarihinde (bugün) SPK'ya başvurulmuş olup işlemlere İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939738BIST