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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.06.2021 22:30



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 344.646.332
Ulaşılacak Sermaye (TL) 900.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 1.000 1.611,373 161,13726 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 Nâma
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 344.643.332 555.348.833,882 161,13726 1,00 B Grubu B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 1.000 1.611,373 161,13726 1,00 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 Nâma
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 1.000 1.611,373 161,13726 1,00 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 344.646.332 555.353.668,000 161,13726

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması durumunda söz konusu paylar Hamdi Akın, Akfen Holding A.Ş. ve Akfen International Holding BV tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 02.06.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 344.646.332 TL olan çıkarılmış sermayesinin 555.353.668 TL (%161,13726 oranında) bedelli artırılarak 900.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı için 02.06.2020 tarihinde (bugün) SPK'ya başvurulmuş olup işlemlere İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939738


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