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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.08.2021 11:26



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 344.646.332
Ulaşılacak Sermaye (TL) 900.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 1.000 1.611,373 161,13726 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 Nâma A Grubu, AKFG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKFG00014 0
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 344.643.332 555.348.833,882 161,13726 1,00 B Grubu B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 Hamiline B Grubu, AKFGY(RÜÇHAN), TRRAKFG00048 97.086,292
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 1.000 1.611,373 161,13726 1,00 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 Nâma C Grubu, AKFG2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKFG00022 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 1.000 1.611,373 161,13726 1,00 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 Nâma D Grubu, AKFG3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKFG00030 0

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 344.646.332 555.353.668,000 161,13726 97.086,292

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması durumunda söz konusu paylar Hamdi Akın, Akfen Holding A.Ş. ve Akfen International Holding BV tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 03.08.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 17.08.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 02.06.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 29.07.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 05.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 04.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 344.646.332 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %161,13726 oranında olmak üzere 555.353.668 TL artışla 900.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 03.08.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 17.08.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 97.086,292 TL olup, kalan paylar, 20 – 23 Ağustos 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.akfengyo.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958924


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