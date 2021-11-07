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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.11.2021 18:27
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artışınana ilişkin ihraç belgesi onayı ve esas sözleşme tadili amacıyla 05.11.2021 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 900.000.000,001
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.300.000.000,001

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 2.611,373 1.160,610 44,44444 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 Nâma
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 899.992.165,882 399.996.518,170 44,44444 B Grubu B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 2.611,373 1.160,610 44,44444 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 Nâma
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 2.611,373 1.160,610 44,44444 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 900.000.000,001 400.000.000,000 44,44444

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 400.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.11.2021
SPK Başvuru Tarihi 05.11.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 20.10.2021 tarihli kararına istinaden
Şirketimizin mevcut 900.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, Şirketimiz emisyon primlerinden karşılanmak üzere 400.000.000 TL arttırılması,
Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası hükmü gereğince bir defaya mahsus olmak üzere 1.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının aşılarak 1.300.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve
Söz konusu bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına ilişkin olarak İhraç Belgesi Onayı ve Esas Sözleşme Tadili amacıyla 05.11.2021 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975475


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