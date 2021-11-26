***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı İşleminin Onaylanması ve İhraç belgesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 900.000.000,001Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.300.000.000,001Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 2.611,373 1.160,610 44,44444 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 NâmaB Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 899.992.165,882 399.996.518,170 44,44444 B Grubu B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 HamilineC Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 2.611,373 1.160,610 44,44444 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 NâmaD Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 2.611,373 1.160,610 44,44444 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 900.000.000,001 400.000.000,000 44,44444İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 400.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.11.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 25.11.2021SPK Başvuru Tarihi 05.11.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.11.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin mevcut 900.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin emisyon primlerinden karşılanmak üzere 400.000.000 TL arttırılarak 1.300.000.000 TL'ye çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurul'una yapılmış olan başvurumuz Kurul'un 25.11.2021 tarihindeki 61/1712 sayılı toplantısında onaylanmış olup karar 25.11.2021 tarihli SPK bülteninde ve Kurul'un Şirketimize hitaben 26.11.2021 tarihli yazısında belirtilmiştir. İhraç Belgesi ve esas sözleşme tadili onayı ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 onaylı ihraç belgesi.pdfEK: 2 onaylı ESD.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979876BIST