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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.11.2021 17:46
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı İşleminin Onaylanması ve İhraç belgesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 900.000.000,001
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.300.000.000,001

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 2.611,373 1.160,610 44,44444 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 Nâma
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 899.992.165,882 399.996.518,170 44,44444 B Grubu B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 2.611,373 1.160,610 44,44444 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 Nâma
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 2.611,373 1.160,610 44,44444 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 900.000.000,001 400.000.000,000 44,44444

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 400.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.11.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 25.11.2021
SPK Başvuru Tarihi 05.11.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 25.11.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut 900.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin emisyon primlerinden karşılanmak üzere 400.000.000 TL arttırılarak 1.300.000.000 TL'ye çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurul'una yapılmış olan başvurumuz Kurul'un 25.11.2021 tarihindeki 61/1712 sayılı toplantısında onaylanmış olup karar 25.11.2021 tarihli SPK bülteninde ve Kurul'un Şirketimize hitaben 26.11.2021 tarihli yazısında belirtilmiştir. İhraç Belgesi ve esas sözleşme tadili onayı ektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 onaylı ihraç belgesi.pdf
EK: 2 onaylı ESD.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979876


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