***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.12.2023 23:01
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme bildirimi olmayıp SPK'nın bedelli sermaye artırım onayı bildirimidir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.08.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.300.000.000,001
Ulaşılacak Sermaye (TL) 3.900.000.000,003
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 3.771,983 7.543,966 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 Nâma
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 1.299.988.684,052 2.599.977.368,104 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 3.771,983 7.543,966 200,00000 1,00 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 Nâma
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 3.771,983 7.543,966 200,00000 1,00 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.300.000.000,001 2.600.000.000,002 200,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar olması durumunda söz konusu paylar Akfen Holding A.Ş. ve/veya Akfen International Holding BV tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.12.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 6.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %200 oranında olmak üzere 2.600.000.000 TL artışla 3.900.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarihli ve 76/1684 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224239
BIST