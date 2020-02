***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Göreviİrfan Erciyas Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.02.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de Murahhas Aza ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır. Evet D Grubu Pay Bağımsız Üye Değil HayırSıla Cılız İnanç Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 10.03.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi ı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır Hayır C Grubu Pay Bağımsız Üye Değil HayırSelim Akın Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.09.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır Evet D Grubu Pay Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiPelin Akın Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.05.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır Evet A Grubu Pay Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiAdnan Aydoğan Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.02.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Akfen GYO A.Ş. dışında TUSAŞ A.Ş. de İç Denetim Değerlendirme Kurulu (İDDK) Başkanı'dır. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680817 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiHalil Eroğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.02.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Akfen GYO A.Ş. Dışında Mistral GYO bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680817 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıAhmet Ertürk Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.04.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Mevcut durumda Akfen GYO A.Ş. dışında görevini sürdürdüğü bir şirket yoktur Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680817 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıİBRAHİM SÜHA GÜÇSAV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 10.03.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de Genel Müdür ve tüm bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır. Evet 2.25 C Grubu Pay Bağımsız Üye DeğilHAMDİ AKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 25.06.1997 İcrada Görevli Yoktur Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Akfen Altyapı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet 16.5 A, B, C ve D Grubu Bağımsız Üye Değil Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820710BIST