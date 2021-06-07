***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerPELİN AKIN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadırSERTAC FUAD KARAAĞAOĞLU Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Bulunmamaktadır BulunmamaktadırYusuf Anıl Genel Müdür Yardımcısı Muhasebeci Muhasebe Müdürü Bağlı ortaklıklarda yöneticilikMemduh Okyay Turan Genel Müdür Yardımcısı Diğer Bulunmamaktadır Bağlı ortaklıklarda yöneticilikhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940858BIST