***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.06.2021 21:52
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
PELİN AKIN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır
SERTAC FUAD KARAAĞAOĞLU Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Bulunmamaktadır Bulunmamaktadır
Yusuf Anıl Genel Müdür Yardımcısı Muhasebeci Muhasebe Müdürü Bağlı ortaklıklarda yöneticilik
Memduh Okyay Turan Genel Müdür Yardımcısı Diğer Bulunmamaktadır Bağlı ortaklıklarda yöneticilik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940858
BIST
18:051.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,15
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
18:058,6248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0420
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
18:0510,5237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0264
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
18:05526,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,75
|Açılış
|: 526,25
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|29,04
|10.491.281
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.242.866
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.713
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.493.146
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.048.948
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.468.735
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|271.525
|% -9,92
|
|PKENT
|2.458,70
|2.325.678
|% -8,63
|
|AYES
|20,74
|1.277.898
|% -7,58
|
|DERHL
|5,11
|16.949.621
|% -7,43
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,30
|805.977.562
|% 3,73
|
|SISE
|8,19
|690.664.528
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,79
|624.265.668
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,99
|387.749.140
|% 2,05
|
|GARAN
|8,29
|1.577.517.146
|% 2,35
|
|YKBNK
|2,24
|423.983.964
|% 1,36
|
|BOBET
|4,11
|462.324.516
|% -2,84
|
|THYAO
|14,28
|1.352.281.873
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6171
|8,6248
|% -0,48
|
|Euro
|10,5112
|10,5237
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,1880
|12,2491
|% -0,38
|
|Frank
|9,5682
|9,6258
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2915
|2,3030
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|7,56
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,94
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,74
|-0,00
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HUBVC
Yüzde 5.62 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 753, 123 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TUPRS, GUBRF
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SAHOL, ASELS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, RODRG, OSMEN, RYSAS