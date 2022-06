***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAyşegül Yılmaz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 27.05.2019 02123718700 ayilmaz@akfengyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 903635, 921888Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)HAMDİ AKIN 679823722 TRY 52,29Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 3771.983 TRY 0 Genel Kurullarda iki yönetim kurulu üyesi seçme imtiyazı vardır İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 1299988684.052 TRY 99,99 İmtiyaz mevcut değildir İşlem GörüyorC Nama 1 TRY 3771.983 TRY 0 Genel Kurullarda iki yönetim kurulu üyesi seçme imtiyazı vardır İşlem GörmüyorD Nama 1 TRY 3771.983 TRY 0 Genel Kurullarda iki yönetim kurulu üyesi seçme imtiyazı vardır İşlem GörmüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Göreviİrfan Erciyas Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.02.2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de Murahhas Aza ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır. Evet 0.02 B Grubu Pay Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeSıla Cılız İnanç Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 10.03.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır Hayır 0.02 B Grubu Pay Bağımsız Üye Değil Hayır yokturSelim Akın Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.09.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0.02 B Grubu Pay Bağımsız Üye Değil Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiPelin Akın Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 28.05.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ana ortağı olan Akfen Holding A.Ş.'de ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üye, Aday Gösterme Komitesi, Ücret KomitesiHAMDİ AKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 25.06.1997 İcrada Görevli Yoktur Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Akfen Altyapı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet 30.55 A, B, C ve D Grubu Bağımsız Üye Değil HayırMEHMET BAHATTİN YÜCEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.07.2020 İcrada Görevli Değil Mevcut durumda Akfen GYO A.Ş. dışında görevini sürdürdüğü bir şirket yoktur Evet B Grubu Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930285 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi, Denetimden Sorumlu KomiteAZİZ AHMET KACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.07.2020 İcrada Görevli Değil Mevcut durumda Akfen GYO A.Ş. dışında görevini sürdürdüğü bir şirket yoktur Evet B Grubu Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930285 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıGÜNDOĞAN DURAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 21.04.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Akfen Holding Genel Müdür Yardımcısı Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi,Aday Gösterme Komitesi ve Ücret KomitesiOĞUZ SATICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.04.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet B Grubu Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930285 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komitehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036440BIST