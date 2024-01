***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 11315.949 TRY 0 Genel Kurullarda iki yönetim kurulu üyesi seçme imtiyazı vardır İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 3899966052.156 TRY 99,99 İmtiyaz mevcut değildir İşlem GörüyorC Nama 1 TRY 11315.949 TRY 0 Genel Kurullarda iki yönetim kurulu üyesi seçme imtiyazı vardır İşlem GörmüyorD Nama 1 TRY 11315.949 TRY 0 Genel Kurullarda iki yönetim kurulu üyesi seçme imtiyazı vardır İşlem GörmüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerPELİN AKIN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Akfen Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu ÜyesiYusuf Anıl Genel Müdür Yardımcısı Muhasebeci Muhasebe Müdürü Bağlı ortaklıklarda yöneticilikMemduh Okyay Turan Genel Müdür Yardımcısı Diğer - Bağlı ortaklıklarda yöneticilikECE DEMİRPENÇE vekaten Genel Müdür Çevre ve Şehir Planlamacı - Yedide Yedi Turizm Yatırımları A..Ş.'de YK Üyesi (İcracı Olmayan)Diğer HususlarAçıklama İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231049BIST