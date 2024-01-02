***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.01.2024 09:08
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 11315.949 TRY 0 Genel Kurullarda iki yönetim kurulu üyesi seçme imtiyazı vardır İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 3899966052.156 TRY 99,99 İmtiyaz mevcut değildir İşlem Görüyor
C Nama 1 TRY 11315.949 TRY 0 Genel Kurullarda iki yönetim kurulu üyesi seçme imtiyazı vardır İşlem Görmüyor
D Nama 1 TRY 11315.949 TRY 0 Genel Kurullarda iki yönetim kurulu üyesi seçme imtiyazı vardır İşlem Görmüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
PELİN AKIN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Akfen Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf Anıl Genel Müdür Yardımcısı Muhasebeci Muhasebe Müdürü Bağlı ortaklıklarda yöneticilik
Memduh Okyay Turan Genel Müdür Yardımcısı Diğer - Bağlı ortaklıklarda yöneticilik
ECE DEMİRPENÇE vekaten Genel Müdür Çevre ve Şehir Planlamacı - Yedide Yedi Turizm Yatırımları A..Ş.'de YK Üyesi (İcracı Olmayan)
Diğer Hususlar
Açıklama İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231049
BIST