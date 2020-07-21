***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
21.07.2020 09:47
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen GYO Haziran 2020 Aylık Yatırımcı Raporu Ektedir.
June 2020 Monthly Investor Report for Akfen REIT is attached.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860640
BIST
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
0
En Düşük
0
18:056,8568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8593
En Düşük
6,8434
18:057,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8669
En Düşük
7,8334
18:05401,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,56
|Açılış
|: 401,25
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
401,33
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,52
|6.968.160
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,46
|47.069.793
|% 0,00
|
|GUBRF
|30,76
|238.227.595
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,17
|124.978.360
|% 0,00
|
|KARSN
|3,16
|298.338.609
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,52
|6.968.160
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,46
|47.069.793
|% 0,00
|
|GUBRF
|30,76
|238.227.595
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,17
|124.978.360
|% 0,00
|
|KARSN
|3,16
|298.338.609
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,00
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 0,00
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 0,00
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 0,00
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6758
|8,7193
|% 0,24
|
|Frank
|7,2788
|7,3226
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|2,65
|
|Altın Gr.
|401
|401
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.700
|10,00
|
|Tam
|2.682
|2.695
|3,90
|
|Yarım
|1.302
|1.318
|1,90
|
|Çeyrek
|653
|660
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|20,34
|20,39
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,48
|4,49
|0,10
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|0,21
|