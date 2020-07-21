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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu

21.07.2020 09:47
GÜNCEL HABERLER



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Akfen GYO Haziran 2020 Aylık Yatırımcı Raporu Ektedir.
June 2020 Monthly Investor Report for Akfen REIT is attached. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860640


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HURGZ 1,52 6.968.160 % 0,00  
GSRAY 2,46 47.069.793 % 0,00  
GUBRF 30,76 238.227.595 % 0,00  
ISGYO 2,17 124.978.360 % 0,00  
KARSN 3,16 298.338.609 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6758 8,7193 % 0,24  
Frank 7,2788 7,3226 % 0,07  
Riyal 1,8226 1,8317 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.821 2,65  
Altın Gr. 401 401 0,56  
Cumhuriyet 2.660 2.700 10,00  
Tam 2.682 2.695 3,90  
Yarım 1.302 1.318 1,90  
Çeyrek 653 660 0,90  
Gümüş.Ons 20,34 20,39 0,44  
Gümüş Gr. 4,48 4,49 0,10  
B. Petrol 43,49 43,49 0,21  
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