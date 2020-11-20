***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
20.11.2020 11:33
Aylık Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır.
October 2020 Investor Report for Akfen REIT is presented in the attachment.
13:551.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 11,54
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.327
En Düşük
1.316
13:557,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,6175
En Düşük
7,5178
13:559,0039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0316
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,0382
En Düşük
8,9136
13:55455,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,50
|Açılış
|: 455,53
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
457,25
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler13:53
|KONYA
|980,40
|28.653.766
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.135,00
|1.570.215
|% 10,00
|
|BMELK
|24,86
|1.869.300
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.329.217
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|265.958
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|1.912.143
|% -9,92
|
|ETILR
|4,60
|265.106
|% -6,12
|
|AKMGY
|53,00
|3.291.910
|% -4,16
|
|LINK
|47,98
|11.519.895
|% -3,92
|
|ETYAT
|4,31
|5.745.877
|% -3,58
|
|GARAN
|9,43
|2.755.740.308
|% -0,95
|
|KRDMD
|4,77
|1.228.201.789
|% -2,05
|
|THYAO
|12,08
|1.202.256.542
|% 3,16
|
|YKBNK
|3,04
|1.004.659.642
|% -2,25
|
|AKBNK
|6,48
|719.345.995
|% 0,15
|
|YKBNK
|3,04
|1.004.659.642
|% -2,25
|
|GARAN
|9,43
|2.755.740.308
|% -0,95
|
|KRDMD
|4,77
|1.228.201.789
|% -2,05
|
|SKBNK
|1,51
|248.075.635
|% 1,34
|
|TSKB
|2,21
|249.360.446
|% 1,84
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5858
|7,5937
|% 0,58
|
|Euro
|8,9964
|9,0039
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,0318
|10,0821
|% 0,42
|
|Frank
|8,2835
|8,3334
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0162
|2,0263
|% 0,49
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|0,23
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,24
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.074
|12,00
|
|Tam
|3.011
|3.089
|8,95
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|4,34
|
|Çeyrek
|730
|747
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,91
|0,05
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|0,42
|